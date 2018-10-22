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    • «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

    «Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»


    4.1
    Голосов: 9
    22.10.2018 23:40
    Реакция социальных сетей на отставку Карреры.

    Массимо Карреру уволили почти сразу же после поражения «Спартака» от «Арсенала». Это увольнение взорвало социальные сети. На решение руководства «Спартака» отреагировали даже игроки московского клуба.

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    Публикация от text (@19samedov84)

    Самедову, кстати, Каррера ответил в комментариях: «Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!»

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    Публикация от text (@nikolairasskazov_92)

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    Публикация от text (@zobnin47)

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    Публикация от text (@glushak8)

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    Публикация от text (@eshchenko.andrey)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 9
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 23 октября 2018, 23:03

      Ясно ведь почему Стас не вызвал этих мастеров (Глушаков, Денисов), потому что гниды зазнавшиеся, которые ставят себя выше всяких тренеришек.

      5
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 23 октября 2018, 22:32

      чтоб не говорили, а Массимо сделал из гавна конфетку в золотой обёртке, а на новую конфетку не дали ни денег ни времени, да ещё пришлось лишиться начинки.Каррера все неудачи списывал только на себя, никогда не ныл, уважал соперников судей. Классный тренер и хороший человек. Удачи ему в дальнейшей карьере!!!

      5
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      Рейтинг: +41

      thereddog 23 октября 2018, 22:26

      Ну тогда и Эмери тоже не тренер. Того сразу слили. Можно даже сказать так, Массимо продержался в четыре раза дольше Эмери, значит как минимум в два раза лучший тренеришко. Только почему то эти игрочишки там где эти тренеришки работают никому на три буквы не нужны. Странные какие то они там все в этой Европе.

      1
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 23 октября 2018, 22:17

      Г-да, окститесь!!! Ну какой из Массимо тренер?! Мотиватор, да, с большой буквы. И хватило его мотиваторства только на сезон, правда на чемпионский сезон. Где и кого он тренировал серьёзно? Ну да, можно вспомнить короткий период в Юве, но там была выстроена игра и исполнители- настоящие профессионалы. Вот для сравнения тот же Бердыев с игроками ниже среднего в Ростове, поставил игру и выиграл серебро . Божович из ещё худших игроков превратил тульский Арсенал в весело играющую команду на которую совсем не стыдно и смотреть , и болеть. А тот же Саламыч со сборной, ну тут все всё помнят... Я про что сейчас, да про то, что чего оплакивать уход из Спартака человека, который исчерпал себя как тренер и не смог оправдать высокое, возложенное на него доверие руководства Спартака и совсем развалил команду. Ведь ни искры божией в атаке, ни полёта мыслей в середине и уж совсем никудышная игра в обороне. Чего же дальше ждать, ведь в прошлом сезоне проиграны все мало- мальски значимые игры что в ЧР, что в КР, что в ЕК. И теперь в сухом остатке мы уже скатились на 7!!! место и это с таким -то составом. Всё правильно сделал Федун, ведь старый золотой багаж отработан в прошлом сезоне, а с такой игрой, как сейчас 10-е место сказкой покажется. Надо поклониться в пояс всем спартаковским миром перед Массимо за чемпионский сезон и по хорошему расстаться, что и было сделано руководством Спартака и болелами.

      -2
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 23 октября 2018, 19:38

      Пожалуй, и я оставлю тут что-то свое. Тренер. Хоть он и спартаковский тренер, спартаковец душой, но ловил себя на мысли, что мне не противно на него смотреть, а даже наоборот. Он создал образ приятного человека и настоящего профессионала. Да, один из немногих, кто не ныл, ни на кого не пенял. Он отвечал за свои действия и свои слова, вертко бортовал назойливых журналюг. Жаль, что эта история закончилась. При Каррере я начал принимать Спартак как достойного и равного соперника для Зенита. Мне были эти игры крайне интересны и не было ни одной, когда бы я не опасался за успех своей команды. Удачи Массимо! Тебя будут помнить не только в Спартаке! А это чего-нибудь да стоит.

      7
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 23 октября 2018, 17:31

      Мрачное время начинается для Спартака,стили топ тренера ради топ говна,очень "умный" ход,теперь можно открывать тотализатор и делать ставки "за какой промежуток времени пи Доры сольют нового тренера

      4
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      Рейтинг: +15

      Sokol-Rarog 23 октября 2018, 15:04

      Федун быдло за свои косяки ты сделал крайнего Массимо я всю жизнь болел за спартак , но теперь убирают тренера который неоднократно просил усиление и все время получал хер на сливочном масле . Проблема спартака не в тренере а игроках , а конкретно в отдельных личностях . Жаль , что команду ждет очередная фаза деграции .

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 октября 2018, 13:31

      Вот таким овном оказался наш капитан, слов нет... Спасибо Массимо, ты чемпион!

      6
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 23 октября 2018, 12:55

      Во Всём Несведующие В Футболе Президенты Клубов И Бабло Которое В Футболе Вертится...

      0
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      Рейтинг: +69

      виталий конявялов 23 октября 2018, 11:51

      Хороший тренер, жаль, что убрали. Кроме Глушакова, ещё и усатый поварёнок в увольнении нехило поучаствовал!

      9
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