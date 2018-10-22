«Каррера сам виноват! Заставлял «ромашку» ходить в тренажерный зал, тренироваться»

Массимо Карреру уволили почти сразу же после поражения «Спартака» от «Арсенала». Это увольнение взорвало социальные сети. На решение руководства «Спартака» отреагировали даже игроки московского клуба.
Самедову, кстати, Каррера ответил в комментариях: «Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!»
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— Vitaliy Samoylov (@prfviper) 21 октября 2018 г.
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— Пеннивайз Гаврилова(@Fraggle_Rock_82) 21 октября 2018 г.
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— Рустам (@sagdeevofficial) 22 октября 2018 г.
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— Александр Калмыков (@kalmalex) 22 октября 2018 г.
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— Demetri shmel (@Demetrishmel83) 22 октября 2018 г.
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— Андрей Меркин (@wasy_invalid) 22 октября 2018 г.
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— Андрей Меркин (@wasy_invalid) 22 октября 2018 г.
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— Сра4 (@sra4tv) 22 октября 2018 г.
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— otto_kumm (@otto_kumm) 22 октября 2018 г.
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— #ВГИК (@vgikofficial) 21 октября 2018 г.
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— Николай Амплеев (@sportmanagernik) 22 октября 2018 г.