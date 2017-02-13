Кононов отказался возглавлять белорусскую сборную

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что не будет назначен на пост главного тренера белорусской сборной. По словам специалиста, он не готов взять управление командой на мартовском сборе.

«Мы хорошо и обстоятельно поговорили с Сергеем Сафарьяном, и все-таки я был вынужден вежливо отказаться. Причиной тому ряд возникших обстоятельств. Из-за них я, в частности, не готов начать работу с национальной командой уже на мартовском сборе», – сказал Кононов.

Сообщается, что на пост наставника сборной Беларуси претендуют Виктор Скрипник, Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.