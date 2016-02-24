Скрипник ответил на критику в свой адрес

Наставник бременского "Вердера" Виктор Скрипник не считает, что он стал работать хуже. По словам украинского специалиста, у него нет сомнений в профессионализме своего тренерского штаба.

"Речь идет не обо мне. Я сам не могу отвечать на вопрос о тренере, это должно сделать руководство клуба. Уверен в своем тренерском штабе. Мы делаем не меньше, чем раньше, и демонстрируем такую же прилежность. Возможно, нам не хватает эффективности", — прокомментировал Скрипник критику, появляющуюся в немецкой прессе.

По итогам 22-го тура Бундеслиги "музыканты" занимают лишь 16-е место в турнирной таблице.