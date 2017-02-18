Скрипника не будет на посту главного тренера сборной Беларуси

Экс-главный тренер «Вердера» Виктор Скрипник исключил свой приход на аналогичный пост в сборную Беларуси. По словам специалиста, этому поспособствовал ряд нюансов.

«Я не буду тренером сборной Белоруссии. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», сказал Скрипник.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на то, чтобы возглавить национальную белорусскую команду является бывший наставник молодежной сборной России, «Торпедо» и «Кайрата» Александр Бородюк.