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    Скрипника не будет на посту главного тренера сборной Беларуси

    Экс-главный тренер «Вердера» Виктор Скрипник исключил свой приход на аналогичный пост в сборную Беларуси. По словам специалиста, этому поспособствовал ряд нюансов.

    «Я не буду тренером сборной Белоруссии. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», сказал Скрипник.

    Ранее сообщалось, что основным кандидатом на то, чтобы возглавить национальную белорусскую команду является бывший наставник молодежной сборной России, «Торпедо» и «Кайрата» Александр Бородюк.

    Источник: Pressball

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    18.02.2017 13:58
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