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Скрипника не будет на посту главного тренера сборной Беларуси

18 февраля 2017, 13:58

Экс-главный тренер «Вердера» Виктор Скрипник исключил свой приход на аналогичный пост в сборную Беларуси. По словам специалиста, этому поспособствовал ряд нюансов.

«Я не буду тренером сборной Белоруссии. Есть нюансы, из-за которых принял такое решение. Переговоры действительно велись, но точка в них уже поставлена», сказал Скрипник.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на то, чтобы возглавить национальную белорусскую команду является бывший наставник молодежной сборной России, «Торпедо» и «Кайрата» Александр Бородюк.

Источник: Pressball
Беларусь Беларусь Скрипник Виктор
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