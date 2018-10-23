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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кононов и Скрипник – претенденты на пост главного тренера «Спартака»

    Комментатор и журналист Илья Казаков сообщил, что «Спартак» рассматривает кандидатуры Олега Кононова (тульский «Арсенал») и Виктора Скрипника («Рига») на пост главного тренера.

    «Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно.

    А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке», – написал Казаков в твиттере.

    В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба уволило Массимо Карреру. Он руководил «Спартаком» с августа 2016 года и завоевал с командой чемпионство и Суперкубок России.

    Источник: Твиттер Ильи Казакова

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    23.10.2018 12:43
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 октября 2018, 17:57

      А Каррера в Арсенал???

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:14

      Тренер это одно ,но порядок в Спартаке надо навести до назначения нового тренера.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 14:57

      Да чё там мелочиться то.Тётя Валя со столовой покажет вам мастер класс.У нас же по Федуну незаменимых нет.Пущай действуют.

      2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 23 октября 2018, 14:30

      Кока и Мамай гланые претенденты на пост главного тренера спартака

      1
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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 23 октября 2018, 14:14

      Судя по слухам, рассматривается так называемый "бюджетный вариант".
      И не важно, откуда тренер.
      Главное, чтобы был недорогой.

      3
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      Рейтинг: +33530

      oyabun > derrik2000 23 октября 2018, 14:23

      И какие тогда могут быть поставлены задачи на сезон? Не вылететь в ПФЛ? И горько и смешно.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 23 октября 2018, 15:00

      Ты ж больше всех отставки хотел.
      Радуйся.Твоя мечта осуществилась.:-)))
      А заодно очередные 15 лет без титулов.
      В стране кризис.На дорогие покупки денег нет.

      2
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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > oyabun 23 октября 2018, 15:13

      Если действительно ведутся переговоры с Кононовым и Скрипников, то мне более симпатичен Кононов.
      Помню его работу в Краснодаре: думающий, достаточно квалифицированный тренер, любит, чтобы в команде была дисциплина и наводит её, а также любит комбинационный атакующий футбол.
      А задачи....
      Что задачи?
      Сейчас, смотрю, все ведущие команды России на бюджетный вариант с интересом смотрят. Другое дело - взять ОТЛИЧНОГО бюджетного тренера. Гинер в этом плане "молоткастее" всех выглядит. )))

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Мары 23 октября 2018, 15:16

      Да. Хотел. Но уже в ЭТОМ сезоне, глядя на "игру" команды.
      А что в этом плохого?
      Жить воспоминаниями позапрошлого сезона?
      Так он уже давно прошёл.
      Команда не "росла" в игровом плане, а даже стала сильно деградировать, с физподготовкой тоже непорядок, внутрикомандная атмосфера - швах.
      Всё шло к этой отставке.
      Абсолютно ВСЁ!

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      Мары > derrik2000 23 октября 2018, 15:47

      Прежде чем делать какие то выводы, нужно было знать изначальные причины, на которые опирался Массимо, в своей работе.Найди и почитай его интервью после последнего поражения.Всё абсолютно логично.
      И да.Мне игра команды тоже не нравилась, но до выхода оставалось пара шагов.Это центр (Ерёменко) и фланги (Мельгарехо с Рассказовым)И кстати не вы ли коллективные Федуны орали, что молодёжь у нас не подпускают ? Вот пожалуйста.Массимо подпустил.Вот только молодёжь не стабильна.Это общеизвестный факт.Но ведь коллективные Федуны умней всех.Вот теперь и пожинай плоды переворота в клубком хозяйстве.Ведь революции так и не случилось.Все те же лица на манеже, а проблему Глушакова и ОПГ Ромашка так и не решили.Теперь хоть Маура поставь и его сольют на фиг.

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      derrik2000 > Мары 23 октября 2018, 16:19

      Где-то, когда-то ЭТО я уже слышал:
      "Дайте Вареле поработать" с подробным обоснованием причин, с такими же обоснованиями "Дайте Эмери поработать" и "Дайте Аленю поработать".
      ЁПРСТ!
      ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ!
      Результат и игра - вот основные критерии, по которым судят о работе главного тренера.
      Всё остальное - вторично.
      С Каррерой получилось всё то же самое: "Все идут не в ногу, и только ГТ - в ногу".
      Что в этом случае делать - увольнять главного тренера естественно.
      Вспомни, как успокоил команду Григорич, после Старкова, не смотря на "серебро" последнего в ЧР, но при ОМЕРЗИТЕЛЬНЕЙШЕЙ игре?
      Футболёры те же самые остались, но ФУТБОЛ в их исполнении стал абсолютно другой.
      А если при Рианчо команда опять ЗАИГРАЕТ и, дай Бог, при ПРЕКРАСНОЙ ИГРЕ завоюет "золото"?
      ЧТО тогда скажешь и напишешь?
      "Рианчо - НАШЕ ФСЁ"???

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      Мары > derrik2000 23 октября 2018, 20:57

      Ну во первых смотреть на мучения "этой" команды, с "Глушаковым" в составе я не собираюсь.Во вторых ни одной просьбы Массимо, руководство Спартака не выполнило.В третьих, Каррера стал вводить в состав свежих игроков, играя на 3 (три) фронта.В четвёртых мы по очкам от второго места на 1 очко отстаём, а от первого на четыре.В прошлом году было гораздо хуже.В пятых ни хочу быть провидцем, но боюсь потеряем мы молёжь.Другой тренер так возиться с ними не будет.Во главе же результат.А дальше жизнь рассудит.Ты прав или я.

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      derrik2000 > Мары 23 октября 2018, 21:29

      Пессимист Вы, батенька, однако.
      Махровый пессимист. ))))))))))))

      А насчёт "смотреть на мучения "этой" команды, с "Глушаковым" в составе я не собираюсь", так это вряд ли у болелы Спартака получится.
      Правда, если АгрАмАдная сила воли, то можно себя заставить "только одним глазком" смотреть. ))))))))))))))

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      Мары > derrik2000 23 октября 2018, 21:34

      Пессимист, это хорошо информированный оптимист.
      Спецально для Вас же сегодня Наиль такую статью в телеграмм забабахал, но вы всё продолжаете слушать сказку про бычка.
      Глушаков не при чём, игроков у нас на два состава, а Родионов зачем то вместо Луана привозит одно из самых дорогих поленьев в нашем футболе.А Массимо разгребать тот бардак, что устроило руководство и пытаться вытянуть на вершину клуб, который по составу выше 5 места подыматься просто не должен.И поверь.Это реалистично до жути.

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      derrik2000 > Мары 23 октября 2018, 21:48

      Игроков-то в Спартаке действительно на два состава.
      И, вот, только не нужно делать из Карреры "тренера всех времён и народов".
      Не нужно!
      Мотиватор Каррера - ДА!
      Тренер - НЕТ!
      При ТРЕНЕРЕ, а не тренеришке команда обычно растёт в игровом плане: крепнут игроые и человеческие связи, тактический выбор становится разнообразнее, молодёжь, которая "на подходе", ПЛАВНО И ПОСТЕПЕННО, не нарушая рисунка ИГРЫ команды, вводится в основу....
      И т. д., и т. п.
      Лучшие НАШИ примеры таких ТРЕНЕРОВ - Романцев и Бесков. Вернее, наоборот: сначала Бесокв. а потом - Романцев.
      На территории Украины - В. В. Лобановский со своим Динамо Киев.

      А Каррера?
      Молодёжь вводил хаотично, не понимая, как они будут играть в основе, состав старта определял так, что "репа" у любого болелы как сморщиться при объявлении состава, так сморщенной до конца матча и останется.
      Его "волшебные" замены по ходу матча - это ВООБЩЕ ГРУСТНЫЙ РОМАН В МАТЕРНЫХ СТИХАХ!

      И что???
      За всё ЭТО быть до конца жизни благодарными Каррере за чемпионство в позапрошлом сезоне???
      По-моему, это уже будет мазохизмом.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 24 октября 2018, 01:59

      Вы уже одного такого тренришку сплавили, а он Вам назло третий еврокубок берёт.Может стоит всё таки в самой структуре Спартака порядок навести ? Может хватит всё таки тренеров двигать, а начать двигать мутящих воду футболистов, менеджмент клуба ? И кстати.Те кто думают так как ты, в абсолютном меньшинстве.Это не значит , что вы не правы.Это значит, что кредит доверия у нас, у болельщиков, значительно выше, чем у руководства, которое мы вынудим поступить по нашему.По человечески.

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 23 октября 2018, 13:28

      Скрипник? Кто это? Вот Кононов кандидат известней будет и достижения в той же лиги Европы есть, саму боруссию Краснодаром обыгрывал и из группы выходил с первого места с командой которая в несколько раз дешевле Спартака, и он играет в атакующий футбол. На Кононова было бы интересно посмотреть, во всяком лучше скрипника.Бердыев хорош но у него настолько унылый футбол (заснуть можно) так что вряд ли по игре он подходит спартаку

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      Рейтинг: +1920

      nilats_1878 23 октября 2018, 13:22

      Надо Романцева возвращать!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 октября 2018, 13:08

      ээээ выбрось из головы Шалимова . Дома повесь портрет и смотри на него раз хотел посмотреть . Совсем опупел ильюша

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Полная Канистра 23 октября 2018, 22:03

      Шалимов, думаю, будет хорош в женском футболе, как тренер.
      А что?
      Их ИГРЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ практически никому не интересны!
      ))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 октября 2018, 13:06

      В ...надцатый раз заявляю о том, что я, мягко говоря, не поклонник "Спартака", но предложение по Кононову, а особенно по Скрипнику - плевок в лицо спартаковским болельщикам!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 октября 2018, 13:03

      Кроме Скрипника никого не взять!

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