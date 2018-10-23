Кононов и Скрипник – претенденты на пост главного тренера «Спартака»

Комментатор и журналист Илья Казаков сообщил, что «Спартак» рассматривает кандидатуры Олега Кононова (тульский «Арсенал») и Виктора Скрипника («Рига») на пост главного тренера.

«Кононов и (но не или) Скрипник. Интересно.

А мне было бы любопытно посмотреть на Шалимова в «Спартаке», – написал Казаков в твиттере.

В понедельник, 22 октября, руководство московского клуба уволило Массимо Карреру. Он руководил «Спартаком» с августа 2016 года и завоевал с командой чемпионство и Суперкубок России.