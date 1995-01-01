Скрипник: «Почему не возглавил «Локомотив»? Мне с этим жить. Я этого не хочу. Я – украинец»

Ну ладно, Витя, ничего страшного. Не всем же быть натуралами. Такие, как ты, тоже существуют.
Главный тренер украинской «Зари» Виктор Скрипник рассказал, почему отказался от предложения возглавить «Локомотив». Некоторое время назад специалист мог сменить Юрия Семина.
«Почему отказал? Потому что мне с этим жить. Вот и все. А я этого не хочу. Я 5 лет говорю с гордостью, что я — украинец. Сделал свой выбор.
Я живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею», – сказал Скрипник.
- Тренер возглавил «Зарю» в июне.
- В 2014-2016 годах Скрипник тренировал «Вердер».
- С 1996 по 2004 год украинец выступал за немцев в качестве игрока.