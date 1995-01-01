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    Скрипник: «Почему не возглавил «Локомотив»? Мне с этим жить. Я этого не хочу. Я – украинец»

    Главный тренер украинской «Зари» Виктор Скрипник рассказал, почему отказался от предложения возглавить «Локомотив». Некоторое время назад специалист мог сменить Юрия Семина.

    «Почему отказал? Потому что мне с этим жить. Вот и все. А я этого не хочу. Я 5 лет говорю с гордостью, что я — украинец. Сделал свой выбор.

    Я живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею», – сказал Скрипник.

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3580

      vladik12 8 минут назад

      Ну ладно, Витя, ничего страшного. Не всем же быть натуралами. Такие, как ты, тоже существуют.

      0
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      Рейтинг: +311

      _MATRIX_ 19 минут назад

      "я — украинец"

      Это диагноз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      VVadic 24 минуты назад

      После того, как Скрипник отказался сменить на посту Вальверде, Эрнесто решили оставить в команде!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -57

      DonBaton 29 минут назад

      Ты *******,кастрюлеголовый. Когда вы уже все сдохните то

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