Скрипник: «Почему не возглавил «Локомотив»? Мне с этим жить. Я этого не хочу. Я – украинец»

Главный тренер украинской «Зари» Виктор Скрипник рассказал, почему отказался от предложения возглавить «Локомотив». Некоторое время назад специалист мог сменить Юрия Семина.

«Почему отказал? Потому что мне с этим жить. Вот и все. А я этого не хочу. Я 5 лет говорю с гордостью, что я — украинец. Сделал свой выбор.

Я живу ради своей семьи. Хочу, чтобы обо мне тоже хорошо говорили. Я принял решение, о котором ни в коем случае не жалею», – сказал Скрипник.