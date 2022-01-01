Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Заря
€ 11,65 млн
Заря
Луганск
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Левый берег
Сайт:
http://zarya-lugansk.com
Тренер:
Юрий Коваль
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Заря» – «Динамо Киев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Заря» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Украины 2026/2027
18 сентября
«Буковина» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Буковина» – «Заря»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
12 сентября
«Верес» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Верес» – «Заря»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Заря» – «Харьков»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Заря» – «Харьков»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Полесье» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Полесье» – «Заря»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
16 августа
Трансляция
«Заря» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Заря» – «Кривбасс»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2026
31 июля
«Заря» – «Колос»: кто победит в матче 1 тура УПЛ 2026/2027
30 июля
Трансляция
«Карпаты» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
Трансляция
«Заря» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026
18 мая
«Заря» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 18 мая 2026 с коэффициентом 1.87
17 мая
Трансляция
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Александрия» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 3.45
11 мая
Трансляция
«Заря» – «Металлист 1925»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Рух» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2026
4 мая
«Рух» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.7
3 мая
Трансляция
«Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Заря» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
26 апреля
Трансляция
«Заря» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026
23 апреля
«Заря» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2026 с коэффициентом 1.40
22 апреля
1
2
3
4
5
Главные новости
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
3
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
4
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
17
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
20
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+