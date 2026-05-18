Составы команд
Заря
Заря
3-3-1-1-2
1
Сапутин
55
Джордан
4
Эскинья
77
Кушниренко
17
Вантух
6
Попара
9
Вокрри
44
Пердута
27
Елавич
22
Мичин
28
Будковский
3-2-2-2-1
1
Бущан
4
Кравченко
16
Красники
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
18
Андриевский
45
Брагару
7
Назаренко
95
Краснопир
27
Елавич
23
Малиш
23
Малиш
27
Елавич
77
Кушниренко
21
Башич
21
Башич
77
Кушниренко
22
Мичин
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
22
Мичин
9
Вокрри
9
Верли
9
Верли
9
Вокрри
7
Назаренко
10
Велетень
10
Велетень
7
Назаренко
14
Эмерллаху
89
Гайдучик
89
Гайдучик
14
Эмерллаху
45
Брагару
9
Филиппов
9
Филиппов
45
Брагару
Остались в запасе
Заря
Полесье
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Заря - Полесье
3
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Полесья», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Полесье»
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Источник: «Бомбардир»