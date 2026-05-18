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  • «Заря» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026

«Заря» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026

18 мая, 11:50
Заря
18.05.2026, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Полесье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
6
Деян Попара
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
Рейнальдиньо Верли
ЦП
88
Sallieu Bah
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Сапутин
55
Джордан
4
Эскинья
77
Кушниренко
17
Вантух
6
Попара
9
Вокрри
44
Пердута
27
Елавич
22
Мичин
28
Будковский
3-2-2-2-1
1
Бущан
4
Кравченко
16
Красники
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
18
Андриевский
45
Брагару
7
Назаренко
95
Краснопир
27
Елавич
23
Малиш
23
Малиш
27
Елавич
77
Кушниренко
21
Башич
21
Башич
77
Кушниренко
22
Мичин
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
22
Мичин
9
Вокрри
9
Верли
9
Верли
9
Вокрри
7
Назаренко
10
Велетень
10
Велетень
7
Назаренко
14
Эмерллаху
89
Гайдучик
89
Гайдучик
14
Эмерллаху
45
Брагару
9
Филиппов
9
Филиппов
45
Брагару
Остались в запасе
Заря
Полесье
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
12
Никита Турбаевский
ВР
31
Valerii Kosivskyi
ВР
5
Андрия Янич
ЦЗ
88
Sallieu Bah
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
88
Bohdan Panchyshyn
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Заря - Полесье
3
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Полесья», 29-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Полесье»

«Заря» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Заря
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