Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и луганской «Зарей» пройдет 17 августа. Хозяева уверенно стартовали в чемпионате – три победы подряд (с учетом Кубка) и 3-е место в таблице с 6 очками, тогда как гости располагаются на 7-й строчке с 3 баллами. В очных встречах «Полесье» традиционно доминирует: оно не проигрывает «Заре» в шести последних матчах, забивает в шести из восьми таких игр и не пропускает в трех последних. Сможет ли «Заря» прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепят позиции в лидирующей группе?

Кто победит в матче

В пользу «Полесья» говорит их впечатляющая статистика очных встреч и текущая форма. Житомирский клуб не проигрывает «Заре» в шести последних матчах, забивает в шести из восьми таких игр и не пропускает в трех последних очных встречах. В текущем сезоне «Полесье» выглядит уверенно: победы над «Харьковом» (3-1) и «Черноморцем» (2-1) при разгроме в Кубке. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,80 гола, что является высоким показателем, а их голевая серия насчитывает четыре матча. Однако защита «Полесья» небезупречна – в среднем они пропускают 1,80 гола за последние пять игр, а также пропускают в семи последних матчах. Это дает «Заре» шанс на гол, но вряд ли повлияет на общий исход.

«Заря» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола. Однако защита луганчан выглядит ненадежной – они пропускают в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущем туре «Заря» уступила «Кривбассу» (1-3), а до этого обыграла «Колос» (2-0). В очных встречах с «Полесьем» у гостей серьезные проблемы – они не могут победить уже шесть матчей подряд, а в последней игре (май 2026) сыграли вничью (0-0). Учитывая эту статистику и текущую форму соперника, «Заре» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Полесья». Хозяева находятся в отличной форме, имеют историческое преимущество над соперником и играют на своем поле. «Заря» способна забить, но ее защита уязвима, а история очных встреч складывается в пользу «Полесья». Ожидается, что хозяева продолжат свою победную серию в этом противостоянии и добьются уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Полесье» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Зари», забивает в шести из восьми таких встреч и не пропускает в трех последних. Текущая форма «Полесья» также лучше – они идут на 3-м месте и имеют длительную голевую серию, тогда как «Заря» уступает в классе и имеет проблемы в обороне. Учитывая историю и разницу в текущем состоянии, «Полесье» является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Полесья» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (шесть матчей без поражений), стабильно забивают «Заре» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе, имеют неудачную историю противостояний и проблемы в обороне. Ожидаем, что «Полесье» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Полесья» с форой (-1) с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «Полесьем» и «Зарей» состоится 17 августа 2026 года и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.