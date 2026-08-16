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«Полесье» – «Заря»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027

16 августа 2026 8:17
Полесье - Заря
17 авг. 2026, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 3 тур
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1.88
Победа «Полесья» с форой (-1)
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Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и луганской «Зарей» пройдет 17 августа. Хозяева уверенно стартовали в чемпионате – три победы подряд (с учетом Кубка) и 3-е место в таблице с 6 очками, тогда как гости располагаются на 7-й строчке с 3 баллами. В очных встречах «Полесье» традиционно доминирует: оно не проигрывает «Заре» в шести последних матчах, забивает в шести из восьми таких игр и не пропускает в трех последних. Сможет ли «Заря» прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепят позиции в лидирующей группе?

Кто победит в матче

В пользу «Полесья» говорит их впечатляющая статистика очных встреч и текущая форма. Житомирский клуб не проигрывает «Заре» в шести последних матчах, забивает в шести из восьми таких игр и не пропускает в трех последних очных встречах. В текущем сезоне «Полесье» выглядит уверенно: победы над «Харьковом» (3-1) и «Черноморцем» (2-1) при разгроме в Кубке. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,80 гола, что является высоким показателем, а их голевая серия насчитывает четыре матча. Однако защита «Полесья» небезупречна – в среднем они пропускают 1,80 гола за последние пять игр, а также пропускают в семи последних матчах. Это дает «Заре» шанс на гол, но вряд ли повлияет на общий исход.

«Заря» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола. Однако защита луганчан выглядит ненадежной – они пропускают в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущем туре «Заря» уступила «Кривбассу» (1-3), а до этого обыграла «Колос» (2-0). В очных встречах с «Полесьем» у гостей серьезные проблемы – они не могут победить уже шесть матчей подряд, а в последней игре (май 2026) сыграли вничью (0-0). Учитывая эту статистику и текущую форму соперника, «Заре» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Полесья». Хозяева находятся в отличной форме, имеют историческое преимущество над соперником и играют на своем поле. «Заря» способна забить, но ее защита уязвима, а история очных встреч складывается в пользу «Полесья». Ожидается, что хозяева продолжат свою победную серию в этом противостоянии и добьются уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Полесье» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в шести последних матчах против «Зари», забивает в шести из восьми таких встреч и не пропускает в трех последних. Текущая форма «Полесья» также лучше – они идут на 3-м месте и имеют длительную голевую серию, тогда как «Заря» уступает в классе и имеет проблемы в обороне. Учитывая историю и разницу в текущем состоянии, «Полесье» является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 3 (43%)
Ничьих - 3 (43%)
Побед - 1 (14%)
7
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
0.57
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
1 : 2
17.08.2026
Заря
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
1 : 1
25.11.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
1 : 2
17.08.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Заря
0 : 0
18.05.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 0
30.11.2025
Заря
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Заря
0 : 1
17.05.2025
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
1 : 1
25.11.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
1 : 1
05.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
0 : 1
28.10.2023
Полесье
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Заря
25
Владислав Рыбак
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Андрия Янич
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
9
Сильвио Вокрри
ПЗ
27
Домагой Елавич
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Юрий Коваль
Полесье
98
Denys Talko
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
22
Андрус Араухо
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
10
Жуниньо
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
40
Итало Энрике
ЦЗ
39
Артем Мачелюк
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
17
Федор Задорожный
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
15
Михайличенко
16
Красники
55
Крушинский
44
Чоботенко
27
Федор
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Андраде
10
Велетень
95
Краснопир
4-2-1-3
25
Рыбак
9
Вокрри
5
Янич
55
Джордан
3
Кравец
21
Башич
6
Попара
44
Пердута
14
Глущенко
30
Нестеренко
27
Елавич
18
Андриевский
14
Эмерллаху
14
Эмерллаху
18
Андриевский
10
Велетень
7
Назаренко
7
Назаренко
10
Велетень
11
Андраде
45
Брагару
45
Брагару
11
Андраде
27
Федор
9
Филиппов
9
Филиппов
27
Федор
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
3
Кравец
39
Мачелюк
39
Мачелюк
3
Кравец
44
Пердута
10
Жуниньо
10
Жуниньо
44
Пердута
27
Елавич
40
Энрике
40
Энрике
27
Елавич
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
21
Башич
14
Глущенко
28
Будковский
28
Будковский
14
Глущенко
Остались в запасе
Полесье
Заря
98
Denys Talko
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
22
Андрус Араухо
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
17
Федор Задорожный
ЦФ
1
Александр Сапутин
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
98
Denys Talko
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
94
Denys Hryshkevych
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
22
Андрус Араухо
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Остались в запасе
17
Федор Задорожный
ЦФ
1
Александр Сапутин
ВР
23
Илья Караващенко
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Юрий Коваль

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Полесья» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (шесть матчей без поражений), стабильно забивают «Заре» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе, имеют неудачную историю противостояний и проблемы в обороне. Ожидаем, что «Полесье» продолжит свою успешную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Полесья» с форой (-1) с коэффициентом 1,85.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «Полесьем» и «Зарей» состоится 17 августа 2026 года и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Полесье» – «Заря»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027

1.88
Победа «Полесья» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Заря Полесье
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