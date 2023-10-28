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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Полесье
Заря - Полесье: обзор матча 28 октября 2023
Заря
28.10.2023, суббота, 16:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
16'
Б. Макуана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Полесье
85'
Желтая карточка
Н. Кравченко
Желтая карточка
К. Азиангбе
82'
77'
Замена
Д. Шастал
️️️️
Ариэлсон
Замена
Д. Нагнойный
️️️️
П. Мичин
64'
Замена
Д. Антюх
️️️️
И. Горбач
64'
Желтая карточка
И. Снурницын
55'
46'
Замена
Е. Морозко
️️️️
В. Шаповал
46'
Замена
️️️️
Б. Крушинский
46'
Замена
️️️️
Н. Кравченко
Замена
И. Снурницын
️️️️
Р. Вантух
40'
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Макуана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
59
Артем Козак
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
99
Ариэлсон
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
86
Антон Боль
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
2-1-4-3
12
Турбаевский
17
Вантух
70
Кирюханцев
44
Батагов
8
Азиангбе
8
Яцык
39
Герреро
94
Данченко
55
Джордан
22
Мичин
11
Горбач
4-3-1-2
71
Бойко
3
Тэйлор
77
Кушниренко
13
Шаповал
44
Чоботенко
59
Козак
31
Шабанов
6
Танковский
95
Мустафаев
2
Макуана
99
Ариэлсон
17
Вантух
75
Снурницын
75
Снурницын
17
Вантух
22
Мичин
21
Нагнойный
21
Нагнойный
22
Мичин
11
Горбач
9
Антюх
9
Антюх
11
Горбач
55
Крушинский
55
Крушинский
4
Кравченко
4
Кравченко
13
Шаповал
17
Морозко
17
Морозко
13
Шаповал
99
Ариэлсон
7
Шастал
7
Шастал
99
Ариэлсон
Остались в запасе
Заря
Полесье
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
24
Иван Головкин
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
50
Yevhenii Mykytyuk
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Заря - Полесье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Andrey Kovalenko, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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