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Денис Бойко
Денис Бойко
Завершил карьеру
29 января 1988 (38), Киев
#71 | Вратарь
197 см | 85 кг
Украина
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Новости
Трансферы
Публикации
Забарный добивался ухода Сафонова из «ПСЖ»: «Не все решается так, как мы хотим»
2025.09.01 00:54
9
Фото
Бойко, Хадсон-Одои и Азмун – в команде недели Лиги Европы
2019.02.22 20:45
Вратаря киевского «Динамо» в матче ЛЧ покусала оса
2018.08.08 09:51
9
Милевский назвал вратаря украинского «Динамо» крысой. Голкипер не стал отвечать форварду
2018.03.22 00:56
3
Голкипер «Бешикташа» Бойко: «Буду стараться оправдать доверие «Динамо»
2018.02.13 07:06
Украинский вратарь «Бешикташа» Бойко переведен во вторую команду
2017.09.09 11:13
«Бешикташ» хочет заполучить Азмуна, отдав «Ростову» Озбилиза, Бойко и 3,5 миллиона
2017.07.06 21:59
11
Бойко: «Не готов сидеть сложа руки и наслаждаться зарплатой со скамейки запасных»
2016.12.27 09:53
1
Видео
«Малага» провела презентацию Бойко
2016.09.07 17:20
2
«Малага» сегодня объявит о подписании Бойко
2016.08.31 09:24
1
Бойко: «Закроется трансферное окно и вы все узнаете»
2016.08.30 08:13
2
«Спартак» хочет обменять Граната на голкипера «Бешикташа» Бойко
2016.08.30 06:27
25
Вратарь сборной Украины близок к переходу в «Малагу»
2016.08.20 08:17
4
Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в «Малаге»
2016.08.16 12:12
«Бешикташ» расстанется с вратарем сборной Украины
2016.06.20 13:44
Агент: «Бойко действительно может перейти в «Эвертон»
2016.04.27 06:37
1
Вратарь сборной Украины отказался от русского языка
2016.03.29 08:32
43
Бойко: «Чемпионат Турции действительно сильнее украинского»
2016.03.28 12:10
Игроки «Днепра» потребовали у клуба выплатить задолженности
2016.01.24 08:54
Бойко стал игроком «Бешикташа»
2016.01.21 02:04
1
Бойко: «Жду окончательного решения со стороны «Бешикташа»
2016.01.15 09:14
Бойко пригрозил «Днепру» жалобами в ФИФА, если его не отпустят в «Бешикташ»
2016.01.08 11:15
Генеральный директор «Днепра»: «Нас не устроили предложения «Бешикташа» по Бойко и Дугласу»
2016.01.05 08:31
Агент Бойко отрицает завершение переговоров с «Севильей»
2016.01.04 21:30
1
Спортивный директор «Севильи»: «Мы успешно закончили переговоры с «Днепром» по Бойко»
2016.01.04 18:16
Вратарь «Днепра» нужен «Севилье»
2016.01.02 08:49
Бойко может вернуться в киевское «Динамо»
2015.12.30 11:32
Голкипер «Днепра» может переехать в Англию
2015.12.22 07:02
1
Бойко интересуются клубы ведущих лиг Европы
2015.12.09 17:18
Коноплянка и Бойко – в списке претендентов на попадание в команду года УЕФА
2015.11.24 18:33
1
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