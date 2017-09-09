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    Украинский вратарь «Бешикташа» Бойко переведен во вторую команду

    Тренерский штаб турецкого «Бешикташа» принял решение исключить украинского вратаря Дениса Бойко из состава первой команды. Теперь голкипер будет тренироваться и играть в молодежном коллективе.

    Как сообщает NTV Haber, турки больше не рассчитывают на услуги футболиста. Летом они пытались расстаться с Бойко, но ни в какую другую команду трансфер не состоялся.

    В минувшем евросезоне украинец выступал на правах аренды за испанскую «Малагу», за которую в рамках Примеры провел всего три игры и пропустил семь голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 11:13
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