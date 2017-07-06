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    «Бешикташ» хочет заполучить Азмуна, отдав «Ростову» Озбилиза, Бойко и 3,5 миллиона

    Турецкий «Бешикташ» желает обрести в свои ряды в течение летнего трансферного окна нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Ради иранца стамбульцы готовы отдать желто-синим вратаря Дениса Бойко, полузащитника Араза Озбилиза (выступал в России за «Спартак» и «Кубань») и 3,5 миллиона евро, информирует Fotospor.

    Оба предлагаемых футболиста основными в «Бешикташе» не являются.

    В данный момент Азмун тренируется в составе казанского «Рубина», однако турки всерьез намерены перехватить азиатского игрока у волжан.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 21:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 июля 2017, 10:16

      Как-то все не понятно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июля 2017, 03:48

      Если Азмун уже игрок "Рубина" (или ещё нет?), то зачем "Ростову" эти не играющие довески в виде Озбилиза и Бойко, если можно продать его "Рубину" за те-же деньги, если не больше, и приобрести более выгодного игрока?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > арейская 7 июля 2017, 09:40

      сомневаюсь что рубин больше отдаст. В контракте наверняка прописана сумма и она если и есть то не более 2млн которые ростов в свое время заплатил за него. Могут и бесплатно отдать (см. полоз, ерохин....)

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 7 июля 2017, 00:47

      Нужно соглашаться, а то Азмун тоже бесплатно уйдёт, тогда не бабок не игроков.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 00:11

      Мудрёная непрозрачность без очевидной выгоды и полезности сделки...

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 июля 2017, 00:02

      Всех раздали , отдайте и Азмуна за этих бездарей ........

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 6 июля 2017, 23:29

      Ну чтобы такое провернуть теперь надо договориться с Рубином, чтобы Азмуна Ростову отдали!

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 июля 2017, 23:25

      Бойко загубил в турции карьеру

      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Asbjorn 7 июля 2017, 00:03

      А где он лучше играл ? .......

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > VikNMar 7 июля 2017, 00:31

      в украине,за днепр в ЛЕ

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 июля 2017, 22:14

      Скоро скажут,что у него в контракте есть пункт,по которому он может играть только в команде Бердыева)))

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