«Бешикташ» хочет заполучить Азмуна, отдав «Ростову» Озбилиза, Бойко и 3,5 миллиона

Турецкий «Бешикташ» желает обрести в свои ряды в течение летнего трансферного окна нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Ради иранца стамбульцы готовы отдать желто-синим вратаря Дениса Бойко, полузащитника Араза Озбилиза (выступал в России за «Спартак» и «Кубань») и 3,5 миллиона евро, информирует Fotospor.

Оба предлагаемых футболиста основными в «Бешикташе» не являются.

В данный момент Азмун тренируется в составе казанского «Рубина», однако турки всерьез намерены перехватить азиатского игрока у волжан.