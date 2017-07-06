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  • «Бешикташ» хочет заполучить Азмуна, отдав «Ростову» Озбилиза, Бойко и 3,5 миллиона

«Бешикташ» хочет заполучить Азмуна, отдав «Ростову» Озбилиза, Бойко и 3,5 миллиона

6 июля 2017, 21:59
11

Турецкий «Бешикташ» желает обрести в свои ряды в течение летнего трансферного окна нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Ради иранца стамбульцы готовы отдать желто-синим вратаря Дениса Бойко, полузащитника Араза Озбилиза (выступал в России за «Спартак» и «Кубань») и 3,5 миллиона евро, информирует Fotospor.

Оба предлагаемых футболиста основными в «Бешикташе» не являются.

В данный момент Азмун тренируется в составе казанского «Рубина», однако турки всерьез намерены перехватить азиатского игрока у волжан.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Ростов Бешикташ Бойко Денис Озбилиз Арас Азмун Сердар
Комментарии (11)
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андрей андреев
1499368458
Скоро скажут,что у него в контракте есть пункт,по которому он может играть только в команде Бердыева)))
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Asbjorn
1499372730
Бойко загубил в турции карьеру
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Челнинец
1499372950
Ну чтобы такое провернуть теперь надо договориться с Рубином, чтобы Азмуна Ростову отдали!
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VikNMar
1499374931
Всех раздали , отдайте и Азмуна за этих бездарей ........
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insider_retro
1499375514
Мудрёная непрозрачность без очевидной выгоды и полезности сделки...
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forward33
1499377660
Нужно соглашаться, а то Азмун тоже бесплатно уйдёт, тогда не бабок не игроков.
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арейская
1499388493
Если Азмун уже игрок "Рубина" (или ещё нет?), то зачем "Ростову" эти не играющие довески в виде Озбилиза и Бойко, если можно продать его "Рубину" за те-же деньги, если не больше, и приобрести более выгодного игрока?
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vgarakh
1499411766
Как-то все не понятно.
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