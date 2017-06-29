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Азмун бесплатно перейдет в «Рубин»

29 июня 2017, 18:48
19

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун близок к переходу в «Рубин». По информации источника, 22-летний иранец достанется казанскому клубу бесплатно, так как в его контракте с донской командой имеется пункт, согласно которому он может покинуть стан желто-синих в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что форвард прошел медицинский осмотр в новой команде. Позднее футболист принял участие в товарищеском матче в составе «Рубина».

В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 27 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Азмун Сердар
Комментарии (19)
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Tajik-za Zenit
1498751375
Ну чо нормально бесплатно ушёл бесплатно пришёл
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Naque
1498751400
Заебца, у менеджеров Ростова, чёткая трансферная политика.
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Garrincha58
1498751712
а Бухаров что не едет в Казань?
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zico2205
1498751775
Я не пойму....Кто в Ростове заключал такие контракты??? Полкоманды разобрали бесплатно, а покупать за бабло придется...Гнать в шею таких менеджеров...
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серега кашин
1498752152
ростов это машина по отмыванию денег
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Одинокий волк Маквейд
1498752716
Тут Бастрыкину нужно покопаться, воняет схема даже через монитор
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FanatSerj
1498755045
А ну да схема знакомая, по ЗП уже рассчитались, а это уже на виллы пошло )))
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андрей андреев
1498756222
Погибнет эта страна от взяток и коррупции.А эти крикуны о патриотизме,свалят с НАШИМИ деньгами и будут жить припеваючи за бугром,да посмеиваться над лохами,которых развели((((( А половина этих лохов ещё будут ходить и голосовать за них до конца.
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Андрей Питерский
1498758618
Думаю, что эти контракты были заключены таким образом, потому что никто не мог дать игрокам нормальные финансовые гарантии. Денег мало (или нет) - зато если у тебя будет реальное предложения спокойно уйдешь. Тактика сработала. Не зря пацаны пахали. Жалко в этой ситуации только болельщиков Ростова. Они настоящие, классные!
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bset
1498762343
Мне вот интересно, что такого игроку можно сказать, чтобы он за тобой из клуба в клуб бегал?
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