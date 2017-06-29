Азмун бесплатно перейдет в «Рубин»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун близок к переходу в «Рубин». По информации источника, 22-летний иранец достанется казанскому клубу бесплатно, так как в его контракте с донской командой имеется пункт, согласно которому он может покинуть стан желто-синих в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что форвард прошел медицинский осмотр в новой команде. Позднее футболист принял участие в товарищеском матче в составе «Рубина».

В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 27 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.