«Малага» сегодня объявит о подписании Бойко

Голкипер «Бешикташа» Денис Бойко прошел медицинский осмотр для испанской «Малаги». По информации местного издания La Opinion de Malaga, о подписании контракта с украинским футболистом «анчоусы» объявят сегодня.



Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Отметим, что у «Малаги» будет возможность выкупить голкипера за 3,5 миллиона евро.

Ранее сам Бойко объявил о желании покинуть команду в летнее трансферное окно, так как не получал игровой практики. Интересно, что «Малагу» возглавляет бывший тренер «Днепра» Хуанде Рамос.