Ни один российский вратарь не играл в Лиге чемпионов лучше Сафонова

Матвей Сафонов показал лучший матч по предотвращенным голам среди российских вратарей в Лиге чемпионов с 2010 года.
В игре против «Челси» вратарь «ПСЖ» Сафонов предотвратил 2,3 гола по метрике prevented goals. Этот показатель стал лучшим среди российских вратарей в ЛЧ с 2010 года, когда Opta начала вести такую статистику.
Также Сафонов сделал 9 сейвов. Среди россиян больше ударов за матч в Лиге чемпионов отразил только Никита Хайкин, который в прошлом году сделал 12 сейвов в игре против «Ювентуса».
Opta уточнила, что матч с «Челси» стал для Сафонова лучшим в карьере по предотвращенным голам с учетом всех турниров во Франции и РПЛ.
- Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
- Он беспрерывно играет с 28 января.
- Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
- Всего на его счету 13 сухих матчей из 32.
- В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с итальянским «Ювентусом».
