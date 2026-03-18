Ни один российский вратарь не играл в Лиге чемпионов лучше Сафонова

Матвей Сафонов показал лучший матч по предотвращенным голам среди российских вратарей в Лиге чемпионов с 2010 года.

В игре против «Челси» вратарь «ПСЖ» Сафонов предотвратил 2,3 гола по метрике prevented goals. Этот показатель стал лучшим среди российских вратарей в ЛЧ с 2010 года, когда Opta начала вести такую статистику.

Также Сафонов сделал 9 сейвов. Среди россиян больше ударов за матч в Лиге чемпионов отразил только Никита Хайкин, который в прошлом году сделал 12 сейвов в игре против «Ювентуса».

Opta уточнила, что матч с «Челси» стал для Сафонова лучшим в карьере по предотвращенным голам с учетом всех турниров во Франции и РПЛ.