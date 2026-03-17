Сафонов сделал голевую передачу на Хвичу в плей-офф ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов помог своей команде открыть счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

На шестой минуте футболист сборной России ассистировал Хвиче Кварацхелии.

Грузинский вингер воспользовался ошибкой Мамаду Сарра и отправил мяч в ворота.