Сафонов сделал голевую передачу на Хвичу в плей-офф ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов помог своей команде открыть счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».
На шестой минуте футболист сборной России ассистировал Хвиче Кварацхелии.
Грузинский вингер воспользовался ошибкой Мамаду Сарра и отправил мяч в ворота.
- Сафонов проводит 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
- Он беспрерывно играет с 28 января.
- Для российского голкипера это первое голевое действие за парижан.
- Ранее Матвей выступал за «Краснодар».
