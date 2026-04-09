Слот объяснил, почему не выпустил Салаха в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сказал, почему нападающий Мохамед Салах остался в запасе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«Думаю, что в концовке матча для нас было важнее выжить, чем иметь хоть какой-то шанс забить гол. 20-25 минут мы просто оборонялись.

У Мо много достоинств, но лучше сохранить его энергию для следующих матчей вместо того, чтобы он оборонялся 20-25 минут в штрафной», – сказал Слот.