Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слот объяснил, почему не выпустил Салаха в матче с «ПСЖ»

9 апреля, 11:40

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сказал, почему нападающий Мохамед Салах остался в запасе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«Думаю, что в концовке матча для нас было важнее выжить, чем иметь хоть какой-то шанс забить гол. 20-25 минут мы просто оборонялись.

У Мо много достоинств, но лучше сохранить его энергию для следующих матчей вместо того, чтобы он оборонялся 20-25 минут в штрафной», – сказал Слот.

  • Ответный матч пройдет 14 апреля.
  • 33-летний Салах в этом сезоне провел за «Ливерпуль» 35 матчей, забил 10 голов, сделал 9 ассистов.

Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ Салах Мохамед Слот Арне
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 