  • Орзул – о пенальти Барко: «Так исполняет трехлетка во дворе»

Орзул – о пенальти Барко: «Так исполняет трехлетка во дворе»

9 апреля, 13:32
41

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул высказалась об ударе с пенальти полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в разговоре с экс-игроком «Зенита» Алексеем Гасилиным.

  • Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).
  • Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.

– [Пенальти] Барко. Мне кажется, даже я бы так не била, честно говоря. Что это было?

– Наверное, хотел в пижонском стиле исполнить.

– Леш, обычно так исполняет трехлетка во дворе.

  • Арбитр Артем Чистяков на 40-й минуте зафиксировал фол со стороны вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке москвичей Эсекьеле Барко в штрафной хозяев. 11-метровый решил исполнить сам аргентинец.
  • В марте «Динамо» высмеяло Орзул за вопросы вратарю Курбану Расулову: Мария сказала вратарю «беречь пятую точку». Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслаблено? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Аршавин высказался о нелепом пенальти Барко в матче с «Зенитом»
«Спартак» на самом деле не прервал безвыигрышную серию в Петербурге 38
«Это черт знает что»: Ловчев раскритиковал спартаковца Барко 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Зенит Барко Эсекьель
Комментарии (41)
шахта Заполярная
1775732103
Тебе лучше идет в машине с дюбой, а не на спортивном канале.
шахта Заполярная
1775733245
Кто там так противно и истерично визжит на бакланарене, так это чердак за немытых топит. А это что за мадам в красном платье, а это орзул у нее критические дни
Литейный 4 (returned)
1775733572
Барко лыжи навострил из свинарни. Ему надоело быть вечно шестым. Гыгыгы
anatolich72
1775733966
Профнепригодна! Хотя Газпром тв всю шваль собирает-орзулы, черданцевы....
Юбиляр
1775734686
Ой, не бабское это дело - о футболе рассуждать !!! Гыгыгы...
cska1948
1775737090
Это футбольный бог наказал «Спартак». Раз такие пенальти не ставят в ворота «Спартака», значит, и «Спартак» не должен забивать ТАКИЕ пенальти. Всё справедливо!
rash1959
1775738322
И на эту старую овцу зюба дрочил? зюба - извращенец
erybov1965
1775742156
Мне лично вообще не приятно слушать комментарии девиц еще и не имеющих в прошлом никакого отношения к футбола.Что она может знать о пробитии пенальти?Ладно бы сидела и подп.....а,так нет она критикует якобы со знанием дела.
Oldtrafford83
1775798434
Она реально мерзкая мышь, а строит из себя мега эксперта)
Plyash
1775982871
Твой Дзюбла дрочит на тебя в эфире , как трёхлетка в туалете . Потренируй его более тщательно .
