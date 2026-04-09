Орзул – о пенальти Барко: «Так исполняет трехлетка во дворе»

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул высказалась об ударе с пенальти полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в разговоре с экс-игроком «Зенита» Алексеем Гасилиным.

Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).

Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.

– [Пенальти] Барко. Мне кажется, даже я бы так не била, честно говоря. Что это было?

– Наверное, хотел в пижонском стиле исполнить.

– Леш, обычно так исполняет трехлетка во дворе.