Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Лапочкин – об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Никто не хочет видеть такие пенальти»

Лапочкин – об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Никто не хочет видеть такие пенальти»

9 апреля, 12:50
17

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин объяснил, почему судья назначил пенальти в ворота «Зенита» на 40‑й минуте второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7).

Арбитр Артем Чистяков зафиксирровал фол со стороны вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке москвичей Эсекьеле Барко. Спартаковец не сумел поразить ворота с «точки».

«Если говорить о пенальти в ворота «Зенита» – у нас в текущем сезоне чемпионата было много эпизодов, когда в такие моменты назначались пенальти. Но буквально неделю назад в матче «Динамо» – «Зенит» нарушение не зафиксировали.

В прошлом туре в матче «Спартак» – «Локомотив» было два потенциальных момента с ударами по лицу – пенальти не ставились. Возникают вопросы.

Хотя, если разбирать этот момент, то Луис Энрике видел игрока «Спартака» и попал ему ладонью по лицу. В таких эпизодах у нас ставились пенальти и давались желтые карточки. Никто не хочет видеть такие пенальти, но, к сожалению, таков современный футбол, реалии и видеоповторы говорят нам, что это фол.

Почему в матчах «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – «Локомотив» пенальти не были назначены – большие вопросы. Самое интересное, что такие пенальти судьи назначают после просмотра. В момент игры они их не видят», – сказал Лапочкин.

  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Ранее Лапочкин заявил, что судья на 57-й минуте должен был удалить полузащитника красно-белых Даниила Денисова. Также, по его словам, в концовке матча должен быть назначен опасный штрафной в сторону ворот «Спартака».

Еще по теме:
Лапочкин назвал еще одну ошибку судьи Чистякова в матче «Зенит» – «Спартак» 34
Экс-судья Лапочкин: «Полчаса «Спартак» должен был играть в меньшинстве» 27
Лапочкин указал на две судейские ошибки в пользу «Спартака» в дерби с «Локомотивом» 61
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Барко Эсекьель Лапочкин Сергей Чистяков Артем
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1775729160
Как пытается срач тв и срамбондыр обелить провалившуюся зинку и её суперфизркка...все вроде как случайность и стечение обстоятельств,а зинка не при чем..
Ответить
ScarlettOgusania
1775729295
страпон от мюллера, и питерская Лампа засияла всеми цветами радуги, срач так и льётся из него... будто болелам хочется видеть пенали за хватание маек, во всем мире защитники так играют, понятно, что не по правилам, но в гей-ропе как-то не обращают на это внимание... что клубы РПЛ в еврокубках будут делать, когда туда попадут, если так судят наши рефери..?
Ответить
FWSPM
1775731466
засудили проклятые... и где? в самом питере! совсем страх потеряли
Ответить
NewLife
1775731587
Газпромовская подстилка. Уже даже не стесняется, проверить на полиграфе, от кого бабло получает.
Ответить
алдан2014
1775732477
Вспомни как ты подсвистывал , умник
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775733730
А на Денисове что не поставил пенальти? А вторую жёлтую что не влепил ему продажный свисток. Гыгыгы
Ответить
andr45
1775735099
В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» ********** Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток на перерыв» Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме. У Айртона обнаружена контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но перелома нет. «ТРИ СУДЬИ — РЕЗЕРВНЫЙ И ДВА ПОМОЩНИКА - СКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ НЕ ВИДЕЛИ этот эпизод».
Ответить
suchi-69
1775738772
Как мощно хряков подрывает от правдоруба Лампочкина
Ответить
erybov1965
1775742269
Пусть Лапочкин лучше расскажет,какие он пенальти ставил в свое время.А вот такие пенальти и еще намного не явные,ой как ставят у нас в РПЛ.
Ответить
erybov1965
1775742586
Мы многого не хотим видеть,что вытворяют наши судьи.Но такие пенальти,к моему сожалению,последнее время постоянно ставят.И здесь не было ничего нового.
Ответить
Главные новости
Ловчев: «Мы гордимся, что привезли человека, который был сапожником у Эмери?»
22:37
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
22:22
ФотоБубнов определил лучшего игрока «Краснодара» в матче с «Зенитом»
21:46
1
Фото«Пять с плюсом»: Бубнов определил лучшего игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
20:54
3
«Всю игру махал своими веслами»: Гурцкая жестко прошелся по игроку «Зенита»
20:34
17
Клуб Месси сообщил об отставке главного тренера
20:28
1
Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России
19:34
4
Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»
18:57
56
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
22
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
4
Все новости
Все новости
Смородская назвала ключевую ошибку «Спартака» в этом сезоне
22:00
«Крылья Советов» объявили о возвращении тренера
21:53
Круговой назвал два условия для спасения сезона ЦСКА
21:18
1
Футболист «Локомотива» допустил переход в «Зенит»: «Должен рассматривать все варианты»
20:13
Шалимов проанализировал удаление Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
19:51
8
Дегтев назвал лучшего вратаря в истории России
19:34
4
Адиев прокомментировал свое будущее после ухода из «Крыльев Советов»
19:19
1
Смолов: «Не «Зениту» жаловаться на лояльность судей»
18:57
56
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
22
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
4
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
8
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
11
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
3
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
5
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
7
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
2
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
17
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
13
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
11
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
3
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
3
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 