Лапочкин – об 11-метровом в ворота «Зенита»: «Никто не хочет видеть такие пенальти»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин объяснил, почему судья назначил пенальти в ворота «Зенита» на 40‑й минуте второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7).

Арбитр Артем Чистяков зафиксирровал фол со стороны вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке москвичей Эсекьеле Барко. Спартаковец не сумел поразить ворота с «точки».

«Если говорить о пенальти в ворота «Зенита» – у нас в текущем сезоне чемпионата было много эпизодов, когда в такие моменты назначались пенальти. Но буквально неделю назад в матче «Динамо» – «Зенит» нарушение не зафиксировали.

В прошлом туре в матче «Спартак» – «Локомотив» было два потенциальных момента с ударами по лицу – пенальти не ставились. Возникают вопросы.

Хотя, если разбирать этот момент, то Луис Энрике видел игрока «Спартака» и попал ему ладонью по лицу. В таких эпизодах у нас ставились пенальти и давались желтые карточки. Никто не хочет видеть такие пенальти, но, к сожалению, таков современный футбол, реалии и видеоповторы говорят нам, что это фол.

Почему в матчах «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – «Локомотив» пенальти не были назначены – большие вопросы. Самое интересное, что такие пенальти судьи назначают после просмотра. В момент игры они их не видят», – сказал Лапочкин.