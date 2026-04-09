  • Экс-судья Лапочкин: «Полчаса «Спартак» должен был играть в меньшинстве»

Экс-судья Лапочкин: «Полчаса «Спартак» должен был играть в меньшинстве»

Вчера, 09:32
27

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о судействе матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7).

По его мнению главный судья должен был удалить полузащитника красно-белых Даниила Денисова. На 57‑й минуте защитник «Спартака» сфолил на вингере «Зенита» Андрее Мостовом, имея желтую карточку.

«Это ключевая ошибка. Денисов попал локтем в лицо – он даже не смотрел на мяч. Это очевидная желтая карточка, которая стала бы для него второй. Она могла быть показана за грубость или за срыв атаки. Полчаса «Спартак» должен был играть в меньшинстве», – сказал Лапочкин.

  • Главным судьей встречи был Артем Чистяков.
  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

FWSPM
1775720650
а сколько в меньшинстве должен был играть гаспрем в прошлом матче? или это другое?
Ответить
Бумбраш
1775721012
Глядя на источник всё становится понятно, сейчас все кому не лень будут высказывать свое "экспертное мнение" лишь бы оправдать вшивиков,я не исключаю что и барак хусейнович обама выступит со своим мнением в пользу зинки
Ответить
Ивантеевец
1775721154
В чемпионате дельфин Соболь также врезал локтем спартаковцу, имея желтую, и никакого наказания не понес. Зенит прополз Махачкалу за счет совершенно левой пенки. Так что это просто справедливость восторжествовала.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775721521
Два десятилетия судьи тащат хряков в каждом матче, чтобы те не свалились ниже 6 места. Гыгыгы
Ответить
Anton1969
1775721934
Лапочка, одень два тапочка и сиди молча, смотри телик!!!
Ответить
Дубина
1775722579
Ныть! ЗПРФ! А про дельфина и цыгана сказать за игру у них в болоте не чего не хочешь? Ах да.. блохам же можно в лицо бить и с ноги в живот я забыл.у них свои правила((((
Ответить
MrSmit
1775722625
Лапочкин, это тот самый взяточник которого отсранили от футбола на 10 лет, но он делится своим экспертнным мнением. Уахах. Лапочкин, взятки, судейки, бзенит это все синонимы.
Ответить
партизан84
1775725085
Ждите КДК, он все разъяснит. Правда толку от него... Но это уже другая истори))))
Ответить
АлексМак
1775728027
это уже привычно, когда судьи мотивированы командой Сраптак, и тащат его за уши, не замечая сеоьёзных фолов. Как всегда, с этой командой,- грязная мерзкая игра красно- белых.
Ответить
andr45
1775728658
В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» б**вец Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток на перерыв» Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме. У Айртона обнаружена контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но перелома нет. Экспертно-судейская комиссия РФС решила, что арбитр встречи РПЛ «Нижний Новгород» - «Спартак» Москва ошибочно не удалил с поля защитника хозяев Кирилла Гоцука.
Ответить
