Экс-судья Лапочкин: «Полчаса «Спартак» должен был играть в меньшинстве»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высказался о судействе матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7).

По его мнению главный судья должен был удалить полузащитника красно-белых Даниила Денисова. На 57‑й минуте защитник «Спартака» сфолил на вингере «Зенита» Андрее Мостовом, имея желтую карточку.

«Это ключевая ошибка. Денисов попал локтем в лицо – он даже не смотрел на мяч. Это очевидная желтая карточка, которая стала бы для него второй. Она могла быть показана за грубость или за срыв атаки. Полчаса «Спартак» должен был играть в меньшинстве», – сказал Лапочкин.