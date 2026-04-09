Лапочкин назвал еще одну ошибку судьи Чистякова в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отметил еще одну ошибку главного судьи матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7) Артема Чистякова.

По его словам, за фол полузащитника «Спартака» Ивана Зобнина на защитнике «Зенита» Ване Дркушиче в концовке второго тайма следовало назначить штрафной.

«Зобнин фолит. Он попал своим коленом в колено Дркушичу. Должен быть назначен опасный штрафной в концовке матча. Это серьезная ошибка с точки зрения футбола», – сказал Лапочкин.