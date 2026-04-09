  • Лапочкин назвал еще одну ошибку судьи Чистякова в матче «Зенит» – «Спартак»

9 апреля, 11:15
34

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин отметил еще одну ошибку главного судьи матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0, по пенальти 6:7) Артема Чистякова.

По его словам, за фол полузащитника «Спартака» Ивана Зобнина на защитнике «Зенита» Ване Дркушиче в концовке второго тайма следовало назначить штрафной.

«Зобнин фолит. Он попал своим коленом в колено Дркушичу. Должен быть назначен опасный штрафной в концовке матча. Это серьезная ошибка с точки зрения футбола», – сказал Лапочкин.

  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Ранее Лапочкин заявил, что судья на 57-й минуте должен был удалить полузащитника красно-белых Даниила Денисова.

Бумбраш
1775727392
Все не замечают одну и очень явную ошибку-как только итоги не а пользу газово-болотных,то появляется куча "экспертов".вывод-убрать газпрём из российского футбола
ScarlettOgusania
1775727469
Лампочкин ищет не там: ошибка судьи в том, что он не объявил техническое поражение за бросок бутылки в Угальде с последующим наказанием баклан-арены на 3 игры без болельщиков...
anatolich72
1775728428
В Спартаке нет такого игрока Иван Зобнин. Лапочкин иди проспись
k611
1775730853
Романа сделали Иваном, исправьте
Бумбраш
1775730998
Хочется скачать одно лампочкин как и зибнит гамно!!!
VPERDIV SPARTAK
1775731017
Тянут за уши этого середняка краснобелого
evgevg13
1775731632
Ляпочкин ещё с месяц будет мусолить этот матч, разглядывая под лупой все действия против зены. Бабки то отрабатывать надо...
FWSPM
1775731938
ох уж этот иван зобнин...кстати а кто это?
erybov1965
1775742458
Конечно серйозная ошибка,прям сродни пенальти.А он только это не заметил или еще многое другое и не в пользу Спартака?
alefreddy
1775766913
видно Мюллер ассигновал чтобы из носу все достали
