  • Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Вчера, 23:59

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
  • Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
  • «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
  • «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

– Солидарны ли вы с объяснением руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича, почему в матче «Краснодар» – «Балтика» рука Оласы – это не пенальти?

– Не солидарен. Объяснение не соответствует картинке. Николай Титков ни с кем не вступает в единоборство, он смотрит на мяч и хочет в него сыграть. Потом нам говорят, что Титков играет в мяч, но это не так. Рука Оласы отставлена, он инициирует этот контакт. У нас игра в футбол, это не гандбол. Мяч попадает в руку – должен быть назначен пенальти.

Но представим, что мы выслушали объяснения Мажича, поверили им. Через три дня происходит похожий момент, где мы видим два разных решения.

Хватит, давайте не будем сами себя обманывать, что это два разных эпизода. Это два идентичных момента.

Нам, наверное, скажут, что Умяров стоит один, но Джон Кордоба его подтолкнул, и рука Наиля осталась [в том же месте]. Должно быть либо два пенальти, либо не должно быть нигде. Но если Мажич ранее объяснил, что это не пенальти, то какой тогда здесь 11-метровый?

– Вы за какой вариант: два пенальти или в обоих эпизодах нет 11-метрового?

– Я за два пенальти, потому что рука и там, и там оставлена, мяч летит далеко и попадает в руку. Два 11-метровых – всем было бы более‑менее понятно, споров бы не было.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Лапочкин Сергей
