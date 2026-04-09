Слот заявил, что «Ливерпулю» повезло в игре с «ПСЖ»

9 апреля, 09:50

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о гостевой игре с «ПСЖ» (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Если проанализировать игру в целом, я думаю, нам повезло, что мы проиграли всего 0:2. Первый гол тяжело по нам ударил. Я думаю, для нас все было неплохо, мы по-прежнему сыграем с ними на «Энфилде», и мы знаем, насколько полезен может быть для нас «Энфилд».

Я смотрел вчерашнюю игру между «Баварией» и «Реалом» (2:1). Нужны именно такие выступления, нужна трудолюбивая команда, которая сделает все против такой команды, как «ПСЖ».

[О том, создали ли они достаточно моментов]. Да и нет. Да, потому что мы хотим создавать гораздо больше моментов, нет, потому что нам было особо нечего создавать. Мы много раз пытались встречать их высоко, но они переигрывали нас в борьбе один на один. Думаю, то же самое произошло и во втором тайме. Несколько раз наши игроки выходили на перспективные позиции», – сказал Слот.

Источник: BBC
Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ Слот Арне
