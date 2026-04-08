Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером

«Барселона» на своем поле потерпела поражение от «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2025/26.
Каталонцы уступили со счетом 0:2, пропустив оба гола после удаления Пау Кубарси на 44-й минуте.
В составе гостей отличились Хулиан Альварес и Александр Серлот.
Ответная встреча в Мадриде пройдет в следующий вторник, 14 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Барселона - Атлетико - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Х. Альварес, 45; 0:2 - А. Серлот, 70.
Удаления: П. Кубарси, 44 - нет.
Источник: «Бомбардир»