Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером

«Барселона» на своем поле потерпела поражение от «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Каталонцы уступили со счетом 0:2, пропустив оба гола после удаления Пау Кубарси на 44-й минуте.

В составе гостей отличились Хулиан Альварес и Александр Серлот.

Ответная встреча в Мадриде пройдет в следующий вторник, 14 апреля.