Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов рассказал о клубных предпочтениях.
– Ты говорил, что хочешь всю карьеру провести в «Динамо».
– Конечно, хочется такого развития карьеры. У меня есть перед глазами яркий пример из недавнего прошлого – Антон Шунин. Он все время провел в одной команде, считается легендой «Динамо».
– А мечта поиграть в Европе? Ты ведь болеешь за «Реал».
– До перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» было трудно поверить в трансфер российского вратаря в зарубежный чемпионат – таких прецедентов не было. А сейчас Сафонов – номер один в «ПСЖ». Есть надежда, что российские голкиперы могут играть в европейских грандах, это реально.
– Почему полюбил «Реал»?
– В детстве нравился Криштиану Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барселону». Это как «Амкал» – «2DROTS», «Динамо» – «Спартак»
- 20-летний Расулов в этом сезоне провел за «Динамо» 12 матчей, пропустил 14 голов, провел 5 игр на ноль.
- Он воспитанник клуба.
- «Динамо» борется за FONBET Кубок России в этом сезоне.