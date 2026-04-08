Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов рассказал о клубных предпочтениях.

– Ты говорил, что хочешь всю карьеру провести в «Динамо».

– Конечно, хочется такого развития карьеры. У меня есть перед глазами яркий пример из недавнего прошлого – Антон Шунин. Он все время провел в одной команде, считается легендой «Динамо».

– А мечта поиграть в Европе? Ты ведь болеешь за «Реал».

– До перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» было трудно поверить в трансфер российского вратаря в зарубежный чемпионат – таких прецедентов не было. А сейчас Сафонов – номер один в «ПСЖ». Есть надежда, что российские голкиперы могут играть в европейских грандах, это реально.

– Почему полюбил «Реал»?

– В детстве нравился Криштиану Роналду, поэтому полюбил «Реал» и ненавижу «Барселону». Это как «Амкал» – «2DROTS», «Динамо» – «Спартак»