Футболист «Динамо» отреагировал на отключение интернета в Москве

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о проблемах с интернетом в Москве.

– Коснулись ли вас отключения интернета в Москве?

– А я особенный?

– Может, у вас какой-то суперинтернет.

– Нет, у меня отключают.

– И сколько способны прожить без интернета?

– Сколько надо, столько и проживем. Я из республики Дагестан, когда приезжаю в отпуск, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает, все только на вай-фае. Поэтому привычная история.