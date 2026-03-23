Футболист «Динамо» отреагировал на отключение интернета в Москве

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о проблемах с интернетом в Москве.
– Коснулись ли вас отключения интернета в Москве?
– А я особенный?
– Может, у вас какой-то суперинтернет.
– Нет, у меня отключают.
– И сколько способны прожить без интернета?
– Сколько надо, столько и проживем. Я из республики Дагестан, когда приезжаю в отпуск, у нас там в городе в принципе сотовая связь не работает, все только на вай-фае. Поэтому привычная история.
- Массовые отключения мобильного интернета в России фиксируются с 2025 года и стали регулярными в разных регионах.
- Основная причина ограничений – меры безопасности, в том числе защита от атак беспилотников и других угроз.
- Отключения могут вводиться при угрозах ЧП: дроны, теракты, кибератаки или аварии на инфраструктуре связи.
Источник: «РБ Спорт»