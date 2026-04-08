Вратарь «Динамо» сравнил «Макдональдс» и «Вкусно – и точка»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов сравнил рестораны «Макдональдс» и «Вкусно – и точка».
– Во время сборов ты ходил в «Макдональдс». Как тебе русский аналог «Вкусно – и точка»?
– Было интересно попробовать настоящий «Макдональдс». Но «Вкусно – и точка» в разы вкуснее. Все наше – лучшее.
- Почти все рестораны «Макдональдс» в России закрылись в мае-июне 2022 года. Отдельные точки работали до конца ноября 2022-го.
- На месте большинства из них открылись рестораны «Вкусно – и точка».
- 20-летний Расулов в этом сезоне провел за «Динамо» 12 матчей, пропустил 14 голов, провел 5 игр на ноль.
Источник: «Спорт-Экспресс»