Вратарь «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«К сожалению, пропустили три мяча и проиграли – будем смотреть игру и разбираться, почему получился такой результат. Трудно анализировать причины поражения по горячим следам.

Знали, что соперник – индивидуально сильная команда, которая борется за золото. Готовились к нему, разбирали его сильные и слабые стороны. Понимали, что шансы на победу есть всегда. Тем более в последние годы «Динамо» не раз удавалось выиграть у «Зенита». Но, к сожалению, сегодня он оказался сильнее», – сказал Расулов.