Вратарь «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов высказался о матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«К сожалению, пропустили три мяча и проиграли – будем смотреть игру и разбираться, почему получился такой результат. Трудно анализировать причины поражения по горячим следам.
Знали, что соперник – индивидуально сильная команда, которая борется за золото. Готовились к нему, разбирали его сильные и слабые стороны. Понимали, что шансы на победу есть всегда. Тем более в последние годы «Динамо» не раз удавалось выиграть у «Зенита». Но, к сожалению, сегодня он оказался сильнее», – сказал Расулов.
- Голы у «Зенита» забили Джон Джон на 22-й минуте, Александр Соболев на 43-й и Максим Глушенков на 85-й. У «Динамо» отличился Артур Гомес на 37-й.
- 20-летний Расулов провел в основном составе бело-голубых 4-й матч подряд.
Источник: «Известия»