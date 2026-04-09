Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от кубковой игры с «Зенитом».

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Зенит» вылетел из турнира.

– «Спартак» в принципе ни в чем не уступал «Зениту». Всю игру они спокойно играли на равных, за исключением концовки, когда два прекрасных момента было у «Зенита». «Спартак» дотерпел и по пенальти выиграл.

У меня здесь единственный вопрос – а зачем дали [пробить пенальти] Кондакову? Там было много футболистов, но совсем молодой парень – представляешь его психику сейчас?

– Это же футбол, он жесток. Вы молодым парнем забивали пенальти, а он не смог.

– Ну вот я этим и отличался от них! Просто жалко парня, потому что совсем молодой, у него еще и момент был неплохой в конце игры.

Будь на его месте тот же Кордоба – конечно, ввалил бы и все.

– «Зенит» может в год своего столетия остаться вообще без титулов, упустив победу еще и в чемпионате?

– Вот и посмотрим сейчас. У них же следующая игра с «Краснодаром» – посмотрим, придут они в себя или нет.

– «Спартаку» после Санкт-Петербурга играть в Ростове. Для красно-белых этот матч станет легкой прогулкой или нет?

– Легкой не будет, конечно, просто в эмоциональном плане преимущество. Как я говорил – «Локомотив» обыграть, и ехать в Питер в хорошем настроении, здесь то же самое.

Представляешь, с каким настроением можно ехать в Ростов, тем более мы видим, что они ковыряются непонятно как, а у «Спартака» все живы-здоровы – выходите и творите.