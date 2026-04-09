Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»

Вчера, 01:37
11

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от кубковой игры с «Зенитом».

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
  • «Зенит» вылетел из турнира.

– «Спартак» в принципе ни в чем не уступал «Зениту». Всю игру они спокойно играли на равных, за исключением концовки, когда два прекрасных момента было у «Зенита». «Спартак» дотерпел и по пенальти выиграл.

У меня здесь единственный вопрос – а зачем дали [пробить пенальти] Кондакову? Там было много футболистов, но совсем молодой парень – представляешь его психику сейчас?

– Это же футбол, он жесток. Вы молодым парнем забивали пенальти, а он не смог.

– Ну вот я этим и отличался от них! Просто жалко парня, потому что совсем молодой, у него еще и момент был неплохой в конце игры.

Будь на его месте тот же Кордоба – конечно, ввалил бы и все.

– «Зенит» может в год своего столетия остаться вообще без титулов, упустив победу еще и в чемпионате?

– Вот и посмотрим сейчас. У них же следующая игра с «Краснодаром» – посмотрим, придут они в себя или нет.

– «Спартаку» после Санкт-Петербурга играть в Ростове. Для красно-белых этот матч станет легкой прогулкой или нет?

– Легкой не будет, конечно, просто в эмоциональном плане преимущество. Как я говорил – «Локомотив» обыграть, и ехать в Питер в хорошем настроении, здесь то же самое.

Представляешь, с каким настроением можно ехать в Ростов, тем более мы видим, что они ковыряются непонятно как, а у «Спартака» все живы-здоровы – выходите и творите.

Источник: Metaratings
Россия. Кубок Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hector вернулся
1775688836
Болеть буду за быков! Чтоб воткнули зпрф! И снова пусть столетте переносят)
Ответить
Спартaк
1775694555
с победой спартак.знатно подорвали пукан немытым.в этот раз судья им не помог видимо мало денег предложили за победу)
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775708245
Если бы честно судил свисток, а не в пользу свинарни, то Зенит должен ещё в первом тайме бить пенальти на Денисове, а в начале второго вообще играть в большинстве. Ему не показал продажный свисток вторую жёлтую. Позор судейскому произволу и антинародным. Гыгыгы
Ответить
bset
1775711223
"«Зенит» может в год своего столетия остаться вообще без титулов" В Зените скажут, что ничего не случилось и столетие вообще-то год назад было.
Ответить
Иван Петров 1986
1775718539
Да перенесут юбилей.
Ответить
Интерес
1775723822
Зачем бил Кондаков? Так там оставалось незадействованных полтора игрока и вратарь.Так что его участие в пенальти было практически неизбежно.
Ответить
andr45
1775729432
ПУТИН 25.05.2025 «Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 100-летием футбольного клуба «Зенит».
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 