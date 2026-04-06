Стало известно, сыграет ли Кейн с «Реалом»

«Бавария» отчиталась о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна.
Клубная пресс-служба сообщила, что английский футболист вернулся к тренировкам в общей группе.
Он занимался без ограничений перед матчем с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Кейн травмировал голеностоп в расположении сборной Англии.
- Из-за повреждения он не сыграл с «Фрайбургом» (3:2) в субботу.
- Форвард забил 48 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах сезона.
- «Реал» примет «Баварию» во вторник, 7 апреля, в 23:00 мск.
Источник: сайт «Баварии»