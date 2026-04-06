Стало известно, сыграет ли Кейн с «Реалом»

«Бавария» отчиталась о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна.

Клубная пресс-служба сообщила, что английский футболист вернулся к тренировкам в общей группе.

Он занимался без ограничений перед матчем с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.