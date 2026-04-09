  • Соболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России

Соболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России

Вчера, 01:04
18

Нападающий «Зенита» Александр Соболев на повышенных тонах пообщался с журналистами после кубковой игры со «Спартаком».

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
  • «Зенит» вылетел из турнира.

– Александр, в концовке что было?

– Пенальти.

– А паразиты били пенальти?

– Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем ты это делаешь?

Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь?

– А как мы зададим нормальные вопросы, если ты не общаешься? Мы относились к тебе с уважением.

– Вы не с уважением.

– Ты всех под одну гребенку.

– Вы хотите хайповать – давайте хайповать.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (18)
Император 1
1775708272
Журналисты вообще ту.пые
Литейный 4 (returned)
1775708387
Тупой вопрос, такой же ответ. Позор антинародным. Гыгыгы
Прокс
1775710463
Свинси Хрямес!!
Plyash
1775717049
Дельфинчику играть с дыхательной трубкой надо , иначе жабрам кислорода не хватает .
Номэд
1775719931
Дивей с дельфином пришли в бзденит за трофеями. Вот где гыгыгы то.
FWSPM
1775720368
поразиты по пенальти победили ! ахахах
Argon
1775720957
Это разве поругался?
DENZILLO-Спартак
1775722280
чмошник соболев! Как их из спартака убирают-сразу ярые враги становятся, недалёкие упоротые клоуны!
MrSmit
1775722784
Обиделся. Уахахаха. Скоро как деревянный Паша Погребняк будет кружочки записывать. Уахах
Cleaner
1775722963
Звезда футбола Соболев журналисту: - Ты как челобитную царю подаешь?!
