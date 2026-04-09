Соболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев на повышенных тонах пообщался с журналистами после кубковой игры со «Спартаком».
- Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
- «Зенит» вылетел из турнира.
– Александр, в концовке что было?
– Пенальти.
– А паразиты били пенальти?
– Потом ты обижаешься, что я с вами не общаюсь. Что ты начинаешь? Зачем ты это делаешь?
Вы хотите, чтобы я к вам с уважением, так вы тогда нормальные вопросы задавайте. Ну зачем ты это делаешь?
– А как мы зададим нормальные вопросы, если ты не общаешься? Мы относились к тебе с уважением.
– Вы не с уважением.
– Ты всех под одну гребенку.
– Вы хотите хайповать – давайте хайповать.
Источник: «Бомбардир»