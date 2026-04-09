  • Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»

Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»

Сегодня, 00:07
9

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал свое решение поменять вратаря перед серией пенальти в кубковой игре с «Зенитом».

Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун, отразивший два 11-метровых удара – от Андрея Мостового и Даниила Кондакова.

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
  • «Зенит» вылетел из турнира.

– Замена Максименко на Помазуна планировалась заранее?

– Мы часто бьем пенальти на тренировках. Здесь другая атмосфера. У нас оставалась одна замена, приняли решение поменять Максименко. Илья хорошо справляется с пенальти, он на этом специализируется.

Максименко провел прекрасный матч. Сделал важные сейвы в концовке, благодаря ему мы смогли дойти до этой серии пенальти.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Зенит Помазун Илья Максименко Александр Карседо Хуан Карлос
Интерес
1775682558
Следовательно, с перепугу.Но угадали.
Император 1
1775682561
Умное решение. Интересно Семак объяснит зачем он дал бить пенальти Мостовому и Кондакову
VVM1964
1775682785
Сильное и умное решение !!!
JIa6a32109
1775683074
воспитанник, копыт бога хоть тресни
Константин-Шапкин-google
1775683266
Если это сработало,значит есть план. Это главное.
Anton1969
1775683455
Может тогда и на игры ставить Помазуна, а не Максименко???
