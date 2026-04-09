Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал свое решение поменять вратаря перед серией пенальти в кубковой игре с «Зенитом».

Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун, отразивший два 11-метровых удара – от Андрея Мостового и Даниила Кондакова.

Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.

«Зенит» вылетел из турнира.

– Замена Максименко на Помазуна планировалась заранее?

– Мы часто бьем пенальти на тренировках. Здесь другая атмосфера. У нас оставалась одна замена, приняли решение поменять Максименко. Илья хорошо справляется с пенальти, он на этом специализируется.

Максименко провел прекрасный матч. Сделал важные сейвы в концовке, благодаря ему мы смогли дойти до этой серии пенальти.