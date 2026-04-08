Реакция Компани на победу «Баварии» над «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе команды над «Реалом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Этот стадион [«Сантьяго Бернабеу»] меняется в последние 15 минут – нужно быть готовыми к настоящей борьбе. Мы можем создать такую же атмосферу на «Альянц Арене». С нетерпением этого ждем.

У нас были моменты, которые нужно было реализовывать. Надеюсь, мы забьем на «Альянце». Я не вижу причин, почему мы не можем снова победить, но у футболистов «Реала» невероятный талант.

Команда заслужила право быть собой – они выиграли так много и показывали такой уровень, поэтому мои первые замены были позиция в позицию. Но ближе к концовке я уже закрыл игру.

[О Мануэле Нойере, признанном лучшим игроком матча]. Он делает все так, будто это очень просто. Великие вратари заставляют невероятные сэйвы под сложными углами выглядеть легко. Он по-прежнему очень хорош в выборе позиции и игре за линией обороны. Мы не выиграем турнир без большего количества таких выступлений.

Важно сохранить наш импульс. Они устроят нам тяжелую игру – это команда, способная на нечто особенное, но и мы тоже. Мы заслужили право быть уверенными в себе и требовательными в таких матчах. Но это футбол – никогда не знаешь, что произойдет.

Я не в центре внимания – все решают игроки. Я лишь стараюсь иногда сказать им пару слов, что-то из того, что сам делал, когда играл. Но футбол – это игра футболистов», – сказал Компани.

«Мы довольны. Любая победа на «Бернабеу» – это хороший результат. Мы можем отталкиваться от этого, ведь следующая игра будет дома. Временами соперник был невероятно опасен – посмотрите на их мастерство – но и мы тоже оставались опасными. Теперь наша цель – победить дома», – добавил Компани в интервью официальному сайту УЕФА.