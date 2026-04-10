Радимов ответил на претензии болельщиков «Реала»: «Убедились?»

Владислав Радимов вспомнил, как его критиковали за низкую оценку летних новичков «Реала».

Экс-зенитовец ответил на претензии после поражения мадридцев от «Баварии».

Команды провели в Мадриде первый четвертьфинал Лиги чемпионов-2025/26.

Мюнхенцы победили на выезде со счетом 2:1.

Ответная встреча в Германии состоится 15 апреля.

«Послушайте, болельщики мадридского «Реала»! Помните, я вам рассказывал про ваш великий клуб. Вы говорили, вы защищали Хeйсена… Чe, увидели, как его заменили?

Каррерас… Вы знаете, где он сейчас находится? В клинике! Вы на меня катили бочку, говорили: «Слышь, ты сам где играл? Каррерас – это игрок мадридского «Реала». Убедились?

Осталась интрига: Каррерас выживет или нет после второй встречи с Майклом Олисе. Я думаю, он сейчас выкинет паспорт и скажет: «Меня не пустят», – заявил Радимов.