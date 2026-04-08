Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил «Реалу» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (2:1).

Для него это 51-й гол в главном еврокубке – десятый результат в истории турнира.

Английский футболист обошел в рейтинге лучших бомбардиров ЛЧ Тьерри Анри и Мохамеда Салаха (оба – по 50 мячей).

Выше Кейна, который помимо «Баварии» выступал за «Тоттенхэм», находятся Рууд ван Нистелрой (56), Эрлинг Холанд (57), Томас Мюллер (57), Килиан Мбаппе (69), Рауль Гонсалес (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).



