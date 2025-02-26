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Рууд ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
Завершил карьеру
1 июля 1976 (50)
#9 | Нападающий
188 см | 84 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Публикации
Холанд повторил рекорд ван Нистелроя в АПЛ
2025.02.26 23:11
1
Фото
Ван Нистелрой – главный тренер ПСВ. Он возглавит команду в конце сезона
2022.03.30 20:08
1
75-летний Хиддинк войдет в штаб ван Нистелроя в ПСВ
2022.03.29 09:48
2
Ван Нистелрой может возглавить ПСВ в следующем сезоне
2022.03.22 11:46
Фернандеш забил 20 пенальти за «МЮ». Больше только у Руни и ван Нистелроя
2021.04.30 07:52
1
Бруну Фернандеш забил 19 голов в первых 30 матчах АПЛ. Это второй результат в истории «Манчестер Юнайтед»
2021.01.02 11:15
Бензема стал пятым игроком, забившим 50+ голов на групповом этапе ЛЧ
2020.12.10 12:59
4
De Telegraaf: Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов
2020.09.23 11:31
1
Левандовски – третий игрок в истории, забивавший в девяти матчах ЛЧ подряд
2020.08.20 11:26
De Telegraaf: Стекеленбург и ван Нистелрой войдут в тренерский штаб сборной Голландии
2019.12.18 00:23
Роналду: «Только идиот не научится у Гиггза, Скоулза, Ван Нистелроя и Фердинанда»
2019.10.29 13:56
4
Ван Перси назвал лучших игроков, с которыми выступал в одной команде
2019.05.24 11:35
5
Салаху понадобилось 69 матчей, чтобы забить 50 голов за один клуб в АПЛ. Это 3-й результат в истории
2019.04.06 02:06
8
Левандовски вышел на шестое место по забитым голам в истории ЛЧ
2018.11.28 07:21
2
Левандовски показал третий результат в истории ЛЧ, забив 50 голов за 77 матчей
2018.11.28 06:07
1
В матче с «Кристал Пэлас» Марсьяль может повторить рекорд Роналду, Кантона и ван Нистелроя в «МЮ»
2018.11.23 13:59
1
Бензема вышел на 4-е место в списке бомбардиров ЛЧ, обойдя ван Нистелроя
2018.10.23 23:26
6
Ван Нистелрой: «Гол Роналду «Ювентусу»? Это что-то из другого мира»
2018.04.06 21:18
4
Роналду стал вторым игроком вслед за ван Нистелроем, отличившимся в девяти матчах ЛЧ кряду
2018.03.07 00:25
11
Кавани догнал ван Нистелроя и Роналду по забитым подряд голам в Лиге чемпионов
2017.10.19 09:31
2
Руни стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по голам, забитым в еврокубках
2016.11.25 00:27
2
Видео
Руни сравнялся с ван Нистелроем по количеству голов в еврокубках за «Манчестер Юнайтед»
2016.11.04 00:30
Роналду сравнялся с Месси и ван Нистелроем по количеству голов на групповом этапе Лиги чемпионов
2016.09.15 07:08
7
Ван Нистелрой в следующем сезоне станет одним из тренеров ПСВ
2016.02.03 16:44
Видео
Варди стал рекордсменом АПЛ
2015.11.28 21:08
Варди повторил достижение ван Нистелроя и Старриджа
2015.10.31 20:46
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