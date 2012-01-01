Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой может возглавить ПСВ в следующем сезоне.
По информации Eindhovens Dagblad, 45-летний голландец – приоритетный кандидат на пост главного тренера клуба, который в конце сезона покинет Роджер Шмидт.
Сейчас ван Нистелрой тренирует молодежную команду ПСВ.
- Голландец завершил карьеру в 2012 году.
- С 2020 по 2021-й год он входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.
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Источник: Eindhovens Dagblad
Ежедневная голландская газета, выходящая в городе Эйндховен. В 2017 году ее тираж составлял около 80 000 экземпляров.