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  • Ван Нистелрой – главный тренер ПСВ. Он возглавит команду в конце сезона

Ван Нистелрой – главный тренер ПСВ. Он возглавит команду в конце сезона

30 марта 2022, 20:08
1

Руд ван Нистелрой станет главным тренером ПСВ по окончании сезона. О назначении нидерландцы объявили официально.

Контракт 45-летнего ван Нистелроя рассчитан до 2025 года. Он заменит немца Роджера Шмидта.

  • В штаб ван Нистелроя должен войти 75-летний бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.
  • Ван Нистелрой завершил карьеру в 2012 году.
  • С 2020 по 2021 год он входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.

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Источник: официальный сайт ПСВ
Голландия. Эредивизие ПСВ ван Нистелрой Рууд
Комментарии (1)
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portero
1648664580
А сможет тренером???
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