Ван Нистелрой – главный тренер ПСВ. Он возглавит команду в конце сезона

Руд ван Нистелрой станет главным тренером ПСВ по окончании сезона. О назначении нидерландцы объявили официально.

Контракт 45-летнего ван Нистелроя рассчитан до 2025 года. Он заменит немца Роджера Шмидта.

В штаб ван Нистелроя должен войти 75-летний бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.

Ван Нистелрой завершил карьеру в 2012 году.

С 2020 по 2021 год он входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.

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