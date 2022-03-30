Ван Нистелрой – главный тренер ПСВ. Он возглавит команду в конце сезона

Руд ван Нистелрой станет главным тренером ПСВ по окончании сезона. О назначении нидерландцы объявили официально.
Контракт 45-летнего ван Нистелроя рассчитан до 2025 года. Он заменит немца Роджера Шмидта.
- В штаб ван Нистелроя должен войти 75-летний бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк.
- Ван Нистелрой завершил карьеру в 2012 году.
- С 2020 по 2021 год он входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.
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Источник: официальный сайт ПСВ