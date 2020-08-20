Левандовски – третий игрок в истории, забивавший в девяти матчах ЛЧ подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Лиона» (3:0).

Таким образом, поляк забил в девятой игре главного еврокубка подряд.

Левандовски стал третьим футболистом, которому удалось выдать подобную серию.

Первым был голландец Рууд ван Нистелрой, вторым – Криштиану Роналду. Португальцу также принадлежит рекорд по этому показателю – 11 подряд результативных матчей в ЛЧ.

Левандовски забил 15 мячей в этом розыгрыше ЛЧ. До рекорда Роналду – два гола