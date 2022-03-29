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75-летний Хиддинк войдет в штаб ван Нистелроя в ПСВ

29 марта 2022, 09:48
2

ПСВ на этой неделе объявит новый тренерский штаб команды.

По информации Voetbal International, со следующего сезона клуб возглавит Рууд ван Нистелрой. Его ассистентом будет Фред Рюттен.

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк войдет в тренерский штаб в роли координатора.

  • Ван Нистелрой завершил карьеру в 2012 году.
  • С 2020 по 2021-й год он входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.
  • Хиддинк тренировал ПСВ с 1987 по 1990-й и с 2002 по 2006-й год.

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Источник: Voetbal International
Голландия. Эредивизие ПСВ ван Нистелрой Рууд Хиддинк Гус
Комментарии (2)
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jek718875
1648538071
Если я дотяну до 75, я в тренерский штаб не пойду,пойду место по-лучше на кладбище занимать, возле окна
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zigbert
1648555330
Сплав молодости и опыта может принести результат.
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