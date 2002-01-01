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75-летний Хиддинк войдет в штаб ван Нистелроя в ПСВ

ПСВ на этой неделе объявит новый тренерский штаб команды.

По информации Voetbal International, со следующего сезона клуб возглавит Рууд ван Нистелрой. Его ассистентом будет Фред Рюттен.

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк войдет в тренерский штаб в роли координатора.

  • Ван Нистелрой завершил карьеру в 2012 году.
  • С 2020 по 2021-й год он входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.
  • Хиддинк тренировал ПСВ с 1987 по 1990-й и с 2002 по 2006-й год.

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Источник: Voetbal International

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Комментарии1
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    Рейтинг: +834

    jek718875 21 минуту назад

    Если я дотяну до 75, я в тренерский штаб не пойду,пойду место по-лучше на кладбище занимать, возле окна

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