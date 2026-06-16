Хиддинк – игрокам сборной России перед четвертьфиналом Евро-2008: «Надерите задницу этим голландцам»

Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев раскрыл слова бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка перед матчем 1/4 финала Евро-2008 против Нидерландов.

«Во взлете Южной Кореи [на ЧМ-2002] есть и плюс для нас. Ее тренер Гус Хиддинк весь фарт, приобретенный на том турнире, перенес потом в сборную России.

Правда, с нами про Корею он никогда не говорил. Повторял: «Моя команда – Россия».

Настолько влился в русскую семью, что перед четвертьфиналом Евро-2008 сказал нам: «Выйдите и надерите задницу этим голландцам», – рассказал Акинфеев.