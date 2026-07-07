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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Хиддинк обратился к Трампу

Сегодня, 18:46
10

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться в ЧМ-2026, а заняться урегулированием военных конфликтов.

  • Ранее ФИФА внезапно приостановила дисквалификацию американского нападающего Фоларина Балогуна.
  • Это произошло после общения Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино.
  • Сборная США даже с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

«Такие политики, как Трамп и другие, должны брать пример со спортсменов и не вмешиваться в спортивные события неподобающим образом.

Вместо этого им следует добиваться настоящего мира и прекратить свое контрпродуктивное поведение.

Футбол должен быть честной борьбой и объединять людей по всему миру. Бельгия в матче с США проделала отличную работу!

Я говорю не против игроков, а против политиков, которые считают себя всемогущими. Господин Трамп, принесите мир!» – сказал Хиддинк.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира США Россия Хиддинк Гус
Комментарии (10)
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Бумбраш
1783439659
Ну усё,сейчас найдут видос с участием Хиддинка с острова Эпштейна
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Цугундeр
1783440058
Браво, Гус Иваныч!
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волчарик
1783440655
Насколько помню за вмешательство в футбольные дела нац.федерации должны отстранять. Но это так, к слову.
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R_a_i_n
1783441379
Урегулировать военные конфликты у трумпа тоже не очень получается. Вот заварить войнушка, это да.
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ScarlettOgusania
1783444778
решение мирным путём конфликтов - это не про Трампа, говорить про мир будет много и упорно, но палец о палец не ударит в урегулировании конфликтов...😡
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zlobny_zenitos
1783450009
Молодец Гусяра, хоть кто то сказал в лоб. Все так и лебезят. Дедуля - танцор (но не Дак) совсем кукухой куку от своего величия. А по поводу того, что политика не лезет в спорт и т.п. и т.д., у Трампа и ему же подобных кроме бабок ничего не интересует...деньги и власть, все...
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