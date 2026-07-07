Хиддинк обратился к Трампу

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться в ЧМ-2026, а заняться урегулированием военных конфликтов.

Ранее ФИФА внезапно приостановила дисквалификацию американского нападающего Фоларина Балогуна.

Это произошло после общения Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Сборная США даже с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

«Такие политики, как Трамп и другие, должны брать пример со спортсменов и не вмешиваться в спортивные события неподобающим образом.

Вместо этого им следует добиваться настоящего мира и прекратить свое контрпродуктивное поведение.

Футбол должен быть честной борьбой и объединять людей по всему миру. Бельгия в матче с США проделала отличную работу!

Я говорю не против игроков, а против политиков, которые считают себя всемогущими. Господин Трамп, принесите мир!» – сказал Хиддинк.

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