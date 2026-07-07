Месси установил антирекорд чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта.

Как сообщалось ранее, 39-летний нападающий не забил оба пенальти на текущем чемпионате мира. Еще был промах с Австрией на групповом этапе.

Месси стал первым футболистом в истории, не реализовавшим два 11-метровых на одном ЧМ.

Всего аргентинец восемь раз бил пенальти на мундиалях и забил лишь четыре из них.

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