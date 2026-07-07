«Всем сердцем болею»: Хабиб надеется на вылет Аргентины с ЧМ-2026 от Египта

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта.

«Сказать, что я болею за Египет, – ничего не сказать. Сегодня всем сердцем болею за Египет.

Будет тяжело, Аргентина – очень опытная команда, и этот состав в каких только передрягах не был, они видели практически все в футболе.

Но не забываем: это футбол, всего лишь одна игра, и то на вылет. Нервы на пределе, слишком многое на кону.

Если Египет выйдет с настроем «нам нечего терять», будет бегать до последней секунды, играть расслабленно и не будут бояться, а будут биться в каждой борьбе, то у них есть шанс.

Но если Египет сядет сразу и будет играть всю игру от обороны, то, я думаю, что обязательно что-то залетит. Месси и его команда очень хороши в индивидуальном плане, не говоря уже о командной игре. Египет, вперед!» – написал Хабиб в своем телеграм-канале.

Аргентина и Египет начнут играть в 19:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Победитель этого матча выйдет в 1/4 ЧМ на Колумбию или Швейцарию.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе