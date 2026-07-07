Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Всем сердцем болею»: Хабиб надеется на вылет Аргентины с ЧМ-2026 от Египта

«Всем сердцем болею»: Хабиб надеется на вылет Аргентины с ЧМ-2026 от Египта

Сегодня, 18:39
3

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта.

«Сказать, что я болею за Египет, – ничего не сказать. Сегодня всем сердцем болею за Египет.

Будет тяжело, Аргентина – очень опытная команда, и этот состав в каких только передрягах не был, они видели практически все в футболе.

Но не забываем: это футбол, всего лишь одна игра, и то на вылет. Нервы на пределе, слишком многое на кону.

Если Египет выйдет с настроем «нам нечего терять», будет бегать до последней секунды, играть расслабленно и не будут бояться, а будут биться в каждой борьбе, то у них есть шанс.

Но если Египет сядет сразу и будет играть всю игру от обороны, то, я думаю, что обязательно что-то залетит. Месси и его команда очень хороши в индивидуальном плане, не говоря уже о командной игре. Египет, вперед!» – написал Хабиб в своем телеграм-канале.

  • Аргентина и Египет начнут играть в 19:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Победитель этого матча выйдет в 1/4 ЧМ на Колумбию или Швейцарию.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Где смотреть матч Аргентина – Египет: во сколько прямая трансляция 7 июля 2026
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
Чемпионат мира Египет Аргентина
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1783439921
Твоё сердце (и деньги) в Ни.гере, причём здесь Египет?
Ответить
zlobny_zenitos
1783449793
Странный он какой то стал. То ерунду какую то говорит, то болеет непонятно за кого. Пока у него был жив отец, совсем другой парень был, как минимум ерунду не говорил, сейчас как подменили. Да уж.
Ответить
Psih86
1783450137
Только не плачь, но Аргентина вырвала победу!!!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Месси прокомментировал волевую победу Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026
23:23
⚡️ ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК
23:11
4
«Он превратился в зверя»: реакция Ибрагимовича на игру Месси в матче Аргентина – Египет
22:53
2
Игрок Египта Зико – о поражении от Аргентины: «Судья разрушил мечту целой нации»
22:41
4
ВидеоТренер Аргентины Скалони из-за слез не смог дать интервью после 3:2 с Египтом
22:30
2
Глушаков дал совет Аргентине, как выиграть ЧМ-2026
22:15
1
ФотоМесси расплакался после камбэка в матче Аргентина – Египет
21:50
1
Месси обновил еще один рекорд ЧМ
21:38
2
Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира
21:13
1
Все новости
Все новости
Хабиб отреагировал на поражение Египта от Аргентины
23:34
ВидеоТренер Аргентины Скалони из-за слез не смог дать интервью после 3:2 с Египтом
22:30
2
Глушаков дал совет Аргентине, как выиграть ЧМ-2026
22:15
1
Сборная Аргентины установила рекорд ЧМ
22:10
ФотоМесси расплакался после камбэка в матче Аргентина – Египет
21:50
1
Месси обновил еще один рекорд ЧМ
21:38
2
39-летний Месси побил личный рекорд по числу голов на одном ЧМ
21:27
Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира
21:13
1
⚡️ ЧМ-2026. Аргентина вырвала победу над Египтом (3:2), проигрывая в два мяча до 79-й минуты
21:05
47
ВидеоОбзор матча Аргентина – Египет голы и лучшие моменты (Видео)
21:05
Месси обновил рекорд по голевой серии на ЧМ
20:50
Сын Плющенко сделал выбор между Месси и Роналду
20:36
15
Сенатор Парагвая пригрозила Мбаппе: «Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме»
20:24
3
Месси установил антирекорд чемпионатов мира
19:54
1
Месси не забил оба пенальти на ЧМ-2026
19:36
1
Месси повторил рекорд Клозе на ЧМ
19:19
ВидеоСмотрите игру плей-офф ЧМ Аргентина – Египет в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
18:53
Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина
18:53
10
Хиддинк обратился к Трампу
18:46
10
«Всем сердцем болею»: Хабиб надеется на вылет Аргентины с ЧМ-2026 от Египта
18:39
3
Ташуев сравнил игрока «Енисея» с Месси
18:18
Макрон поддержал Мбаппе в международном конфликте
17:51
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
17:30
2
Роналдо приписали слова с критикой Анчелотти и Винисиуса
17:17
Лукаку побил рекорд ЧМ
16:54
1
Шалимов – о Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Нахрен они там нужны?»
16:42
12
Хабиб прокомментировал поражение США от Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026
16:16
Роналду стал рекордсменом ЧМ в последнем матче на турнире
15:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+