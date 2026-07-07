Хабиб прокомментировал поражение США от Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2026 между США и Бельгией.

Американцы проиграли со счетом 1:4.

В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Испанией.

«Бельгийцы пока на этом турнире для меня непонятная команда, то играют, то не играют.

Но пока идут без поражения и вошли уже в восьмерку лучших сборных, что ни говори.

Против испанцев, конечно, шансов мало, но борьбу ведь никто не отменял», – написал Хабиб в своем телеграм-канале.

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