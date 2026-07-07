Месси обновил рекорд по голевой серии на ЧМ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сравнял счет в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (2:2, идет второй тайм).

Месси отличился в девятой игре подряд на двух чемпионатах мира – это абсолютный рекорд турнира.

До него лучшей голевой серией на ЧМ было шесть матчей кряду у француза Жюста Фонтена в 1958 году и бразильца Жаирзиньо в 1970 году.

Месси на групповом этапе забил Иордании (3:1), Австрии (2:0) и Алжиру (3:0), в 1/16 финала – Кабо-Верде (3:2), а ранее на ЧМ-2022 – Франции (3:3, 4:2 пен.), Хорватии (3:0), Нидерландам (1:1, 5:3 пен.) и Австралии (2:1).

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