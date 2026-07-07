Сын Плющенко сделал выбор между Месси и Роналду

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) ответил, кто лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Мне очень хотелось, чтобы Роналду вчера выиграл. И думаю, большинство человечества болело за Португалию – многие хотели бы, чтобы история Криштиану продолжилась.

Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хоть ему и не удалось выиграть чемпионат мира...

Хотя не факт... Может, он и поедет еще на один, кто знает? Вообще не удивлюсь. Роналду вышел из такой нищеты, что он обязан быть большим примером для всех.

Месси-то играл много лет сразу с Хави и Иньестой, Роналдиньо. А Роналду играл черт-те с кем.

Поэтому, несмотря на вчерашнее, для меня Роналду остается самым великолепным по вкладу в футбол», – сказал Плющенко-младший.

Испания выиграла у Португалии со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026.

Единственный мяч на 91-й минуте забил вышедший на замену Микель Мерино.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Эта игра стала последней для 41-летнего Роналду на ЧМ.

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