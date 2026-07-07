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Сын Плющенко сделал выбор между Месси и Роналду

Сегодня, 20:36
15

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) ответил, кто лучше – Криштиану Роналду или Лионель Месси.

«Мне очень хотелось, чтобы Роналду вчера выиграл. И думаю, большинство человечества болело за Португалию – многие хотели бы, чтобы история Криштиану продолжилась.

Роналду все равно великий игрок. Величайший на планете Земля, как по мне. Хоть ему и не удалось выиграть чемпионат мира...

Хотя не факт... Может, он и поедет еще на один, кто знает? Вообще не удивлюсь. Роналду вышел из такой нищеты, что он обязан быть большим примером для всех.

Месси-то играл много лет сразу с Хави и Иньестой, Роналдиньо. А Роналду играл черт-те с кем.

Поэтому, несмотря на вчерашнее, для меня Роналду остается самым великолепным по вкладу в футбол», – сказал Плющенко-младший.

  • Испания выиграла у Португалии со счетом 1:0 в 1/8 финала ЧМ-2026.
  • Единственный мяч на 91-й минуте забил вышедший на замену Микель Мерино.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Эта игра стала последней для 41-летнего Роналду на ЧМ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аль-Наср Интер Майами Аргентина Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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Император Бомжей
1783447893
Набейте ему кто нибудь абало! Модрич, Кроос и Каземиро, Бейл и Бензема.. Рамос.. Мне б таких друзей в команду!
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ScarlettOgusania
1783448467
кто-нибудь заткнёт фонтан этой мелочи пузатой, партнёры у Роналду были не хуже, чем у Месси и в МЮ и в Реале...😇
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VVM1964
1783448542
Какого хрена мнение 13-летнего сопляка сюда впихивают уже который раз ???😡 Кому оно может быть интересно, кроме его родителей ???!!!...
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MaxRnD
1783450349
Стройные ряды главных источников информации бомбардира в составе Мэдиссона, Губерниева, Пономарёва, Бубнова, Мостового и пр. ушибленных на голову пополнил теперь ещё и сын Плющенко. Пока снизу активно стучатся, примите мои искренние поздравления/соболезнования ...
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zlobny_zenitos
1783450420
Дорогая редакция Бомбардира! Прекратите ПОЖАЛУЙСТА писать такие новости на сайте! Это просто оскорбляет футбол и болельщиков! Сынок человека, который на 98% состоит из понтов и на 2% из остаточных продуктов жизнедеятельности человека, рассуждает про футбол. При этом даже не толком не понимая и ладно не понимая, банально не зная истории футболистов, в т.ч. своих любимых. Взял бы да почитал!!! СТЫДНО просто господа!!! Ниже парни правильно написали. Добавлю только одно еще (может не увидел у кого то по тексту) Криша с яслей воспитывал Сэр Алекс Фергюссон в МЮ, когда он еще был щенком, который устраивал истерики, канючил пенальти, валялся...вел себя безобразно просто.
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Cleaner
1783450477
В ********* мнение сына Плющенко. Он никто и звать его никак...(((
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Benifacto
1783451119
шкед боня....кто сдледущий....такое днище скатились ппц
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Benifacto
1783452179
сами себя закапываете! УВОЛЬНЯЙТЕ КТО ВЫЛОЖИЛ ЭТО И ПРО БОНЮ! реально уже даже если сюда заходит то поржать! новости у вас читать нет смысла.....вы уже ДНО
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Benifacto
1783452389
Комментарий удален пользователем
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Бриг
1783454274
Уважаемые! Не хотите, чтобы это публиковалось - не реагируйте. Каждый ваш комментарий только помогает этому недоумку и его родителям. Бойкотируйте гномыча *******!
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