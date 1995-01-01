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    Бензема стал пятым игроком, забившим 50+ голов на групповом этапе ЛЧ

    Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» (2:0).

    Теперь в активе француза 50 забитых мячей в группах главного еврокубка.

    Как сообщает Opta, Бензема стал пятым игроком, которому покорилась данная отметка.

    Помимо него не менее 50 голов в групповых этапах ЛЧ имеют Рууд ван Нистелрой (50), Рауль (53), Криштиану Роналду (67) и Лионель Месси (71).

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    Источник: Opta

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