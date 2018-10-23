Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бензема вышел на 4-е место в списке бомбардиров ЛЧ, обойдя ван Нистелроя

    «Реал» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов принимает «Викторию».

    Счет к 63-й минуте – 2:0. Отличились Карим Бензема и Марсело.

    Для французского нападающего мяч стал 57-м на турнире. По этом показателю он обошел экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Рууда ван Нистелроя.

    Больше голов только у Рауля Гонсалеса (71), Лионеля Месси (105) и Криштиану Роналду (120).

    30-летний Бензема проводит девятый сезон в мадридском клубе. Он пополнил состав команды в июле 2009 года, перейдя из «Лиона» за 35 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2018 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 октября 2018, 09:52

      Хороший показатель! Роналду ему очень много отличных передач отдал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Эмом 24 октября 2018, 04:02

      А сколько голов у Индзаги ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 октября 2018, 00:12

      а так и не скажешь что много забивает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar 23 октября 2018, 23:51

      Прямо один их лучших нападов в истории получается! Кому за лям евро продать бы его?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1920

      nilats_1878 > DeStar 24 октября 2018, 00:03

      Мне тоже его игра никогда не нравилась.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3491

      acor94 > DeStar 24 октября 2018, 01:07

      Пусть домой, во Францию ехает. Там скоро место Неймара освободится, можно махнуться не глядя)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11