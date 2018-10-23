Бензема вышел на 4-е место в списке бомбардиров ЛЧ, обойдя ван Нистелроя

«Реал» в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов принимает «Викторию».

Счет к 63-й минуте – 2:0. Отличились Карим Бензема и Марсело.

Для французского нападающего мяч стал 57-м на турнире. По этом показателю он обошел экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Рууда ван Нистелроя.

Больше голов только у Рауля Гонсалеса (71), Лионеля Месси (105) и Криштиану Роналду (120).

30-летний Бензема проводит девятый сезон в мадридском клубе. Он пополнил состав команды в июле 2009 года, перейдя из «Лиона» за 35 миллионов евро.